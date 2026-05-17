البطائح ودبا إلى «الهواة».. والظفرة ينجو من «موقعة البقاء»

أسدل الستار على صراع البقاء في دوري المحترفين لكرة القدم بمشهد درامي حبس الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة من الجولة الختامية، بعدما هبط البطائح ودبا رسمياً إلى دوري الهواة، في وقت نجح فيه الظفرة في انتزاع بطاقة البقاء عقب فوزه الثمين على الوحدة، ليحافظ على مقعده بين الكبار لموسم جديد.

وعاش البطائح واحدة من أكثر أمسياته قسوة، بعدما اكتفى بالتعادل مع شباب الأهلي بهدف لكل فريق ليصبح رصيده 21 نقطة في المركز قبل الأخير، فيما رفع شباب الأهلي رصيده إلى 58 نقطة.

وحصل البطائح على الفرصة الأهم في المباراة قبل نهاية الشوط الأول، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء إثر تعرض محمد جمعة بيليه للدفع داخل منطقة الجزاء، إلا أن البرتغالي أنطونيو نيتو أهدر الركلة بعدما تألق حارس شباب الأهلي راكان وليد في التصدي لها.

وفي الشوط الثاني، نجح الإيراني سعيد عزت الله في تسجيل هدف التقدم بعد متابعة عرضية متقنة من رينان فيكتور، لكن البطائح رفض الاستسلام وعاد سريعاً إلى أجواء اللقاء عبر ديني بورغيس، الذي سجل هدف التعادل بتسديدة أرضية أعادت الأمل إلى المدرجات.

ورغم المحاولات المتأخرة والاندفاع الهجومي في الدقائق الأخيرة، لم يتمكن البطائح من تسجيل هدف النجاة، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلناً هبوط الفريق رسمياً إلى دوري الهواة، وسط مشاهد مؤثرة من الحزن في المدرجات وعلى مقاعد البدلاء.

وفي المقابل، لم يكن حال دبا أفضل، بعدما تعرض لخسارة ثقيلة أمام العين برباعية نظيفة، في ليلة تاريخية احتفل خلالها الزعيم بلقب الدوري الخامس عشر في تاريخه، ليتجمد رصيد دبا عند 20 نقطة في المركز الأخير، مقابل 68 نقطة للعين المتصدر.

وافتتح المغربي سفيان رحيمي التسجيل في الدقيقة 15، وأضاف التوغولي لابا كودجو الهدف الثاني «21» وعزز إريك مينيزيس النتيجة بالهدف الثالث «79»، قبل أن يضيف يحيى بن خالق الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وفي خضم صراع البقاء، نجح الظفرة في كتابة النهاية السعيدة لموسمه، بعدما حقق فوزاً بالغ الأهمية على الوحدة بهدف دون رد، سجله المغربي كريم البركاوي قبل ثماني دقائق من النهاية، ليمنح فريقه ثلاث نقاط أبقته في دوري المحترفين ورفعت رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ12، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 40 نقطة في المركز الخامس.

وشهدت مواجهة الظفرة والوحدة أحداثاً مثيرة، بعدما أكمل الوحدة المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 34 إثر طرد مدافعه فافور أوغبو بسبب اعتراضه على قرارات الحكم عمر آل علي، قبل أن تتصاعد الأحداث بقيامه بالاعتداء على لاعب الظفرة عبدالله الكربي ورفضه مغادرة الملعب في مشهد أثار الكثير من الجدل.

واستغل الظفرة النقص العددي وفرض ضغطاً متواصلاً خلال الشوط الثاني قبل أن ينجح البركاوي في خطف هدف البقاء الثمين.

الجزيرة يحسم المركز الرابع بسهولة

حسم الجزيرة المركز الرابع بعدما حقق فوزاً عريضاً على بني ياس بنتيجة 4-1، ليضمن المنافسة على مقعد في دوري أبطال آسيا للنخبة بنسخته الجديدة.

وفرض الجزيرة أفضليته مبكراً، بعدما افتتح التسجيل برونو دي أوليفيرا (6) ونجح جاكوب أوتي في إعادة المباراة إلى نقطة البداية، بعدما أدرك التعادل لبني ياس بضربة رأس (12)، وأعاد سيمون بانزا التقدم لـ«فخر أبوظبي» (27)، وواصل الجزيرة تفوقه، بعدما عزز فينيسيوس ميلو النتيجة بإحرازه الهدف الثالث (36)، واستغل الجزيرة حالة التراجع الدفاعي للسماوي وأضاف الهدف الرابع عن طريق سيمون بانزا، الذي سجل هدفه الشخصي الثاني (45+2).

ورفع الجزيرة رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بني ياس عند 27 نقطة في المركز العاشر.