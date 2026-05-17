هزاع بن زايد يتوج العين بطلاً لدوري المحترفين

توج سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، نادي العين بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم لموسم 2025-2026، عقب فوزه على ضيفه دبا بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت بينهما أمس على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الختامية من المسابقة.

وكان العين قد حسم اللقب رسمياً قبل جولتين من نهاية البطولة، لينهي الموسم متوجاً بالدرع الذهبي دون أي خسارة.

وجرى تتويج العين بحضور الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر.

وأنهى العين موسمه الاستثنائي دون أي خسارة، ليصبح أول فريق يحقق هذا الإنجاز في عصر الاحتراف، والثاني في تاريخ الدوري الإماراتي منذ نحو 50 عاماً، بعد فريق الأهلي في موسم 1975-1976.

وخاض الزعيم 26 مباراة، حقق خلالها 21 انتصاراً مقابل خمسة تعادلات، جامعاً 68 نقطة، مع تسجيل 62 هدفاً واستقبال 18 هدفاً فقط، ليجمع بين أقوى خط هجوم وأفضل خط دفاع في البطولة. كما سجل حارس المرمى خالد عيسى رقماً تاريخياً بوصوله إلى المباراة رقم 100 بشباك نظيفة في مسيرته بدوري المحترفين، محققاً «الكلين شيت» الرابع عشر له خلال الموسم الجاري.