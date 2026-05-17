جونز: اكتمال صفوف الشارقة يعزز حظوظنا في المنافسة على «الكأس»

أكد المحترف الأميركي جيه جونز (35 عاماً)، المتوج الموسم الماضي بلقب الدوري الكوري الجنوبي، عزمه على مساعدة فريقه الجديد الشارقة، والسعي للتتويج بلقب كأس «نائب رئيس الدولة» لكرة السلة، التي انطلقت أول من أمس، وتستمر حتى 30 مايو الجاري.

ونجح جونز في تسجيل 15 نقطة، ليتوج بجائزة أفضل مسجل في المباراة التي جمعت فريقه، أول من أمس، أمام ضيفه الجزيرة، وانتهت بفوز الشارقة بنتيجة (76-33)، ضمن الجولة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الأولى من الدور التمهيدي للبطولة.

وقال جونز لـ«الإمارات اليوم»: «منذ انضمامي إلى الشارقة في فبراير الماضي، عانى الفريق غيابات مؤثرة أثرت في حظوظه، خصوصاً في بطولة الدوري العام، قبل أن ندخل منافسات كأس نائب رئيس الدولة مكتملي الصفوف. أتطلع إلى توظيف خبراتي لخدمة الفريق، والسعي للتتويج بالكأس، وإضافة إنجاز جديد إلى مسيرتي في أول ظهور لي ببطولات كرة السلة في منطقة الشرق الأوسط».

وأضاف: «الإصابات والغيابات، إلى جانب التغييرات التي طالت المحترفين الأجانب، ألقت بظلالها على قدرة الفريق في الوصول إلى الانسجام المطلوب، لكننا ندخل بطولة الكأس، وللمرة الأولى هذا الموسم، مكتملي الصفوف، ما يعزز حظوظنا في المنافسة على اللقب».

وتابع: «فترة التوقف الأخيرة، التي امتدت لنحو أسبوعين، منحتنا الوقت الكافي لرفع الجاهزية البدنية، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين. أتطلع إلى وضع خبراتي المكتسبة من مشاركاتي السابقة في الدوريات الأوروبية والآسيوية، وآخرها التتويج بلقب الدوري الكوري الجنوبي الموسم الماضي، في خدمة الشارقة، والتقدم تدريجياً في المباريات، إذ إن طموحاتنا مشروعة في استثمار نقاط القوة التي نمتلكها والمنافسة على اللقب».

وأشار جونز إلى أن الشارقة يضم العديد من العناصر المميزة، وقال: «الفريق يملك المقومات الكاملة لحصد اللقب، وعلينا الثقة بقدراتنا والتركيز على كل مباراة نخوضها، خصوصاً أن الدور التمهيدي، الذي ننافس فيه ضمن المجموعة الأولى إلى جانب أندية الجزيرة والظفرة والبطائح، يمثل فرصة جيدة للارتقاء التدريجي بمستوى الأداء قبل الدخول في الأدوار النهائية».

وعن مستوى الدوري الإماراتي مقارنة بالدوريات الآسيوية التي خاضها، أوضح جونز: «المستوى مختلف تماماً هنا، خصوصاً أن الدوري الإماراتي أصبح، منذ سنوات، وجهة مهمة لنخبة المحترفين الأجانب في المنطقة».

واختتم حديثه قائلاً: «الأجواء الإيجابية التي نلمسها، وحفاوة الترحيب التي نجدها في الإمارات، تدفعنا كلاعبين محترفين إلى بذل أقصى جهد ممكن، وإضافة إنجازات جديدة إلى مسيرتنا الاحترافية، التي غالباً ما تحمل طابعاً مختلفاً، خصوصاً عندما تخوض تجربتك الأولى في المنطقة».

وكان فريق الشارقة قد حقق فوزه على الجزيرة، بعدما فرض لاعبوه أفضليتهم في أرباع المباراة الأول والثاني والرابع بنتائج (17-4 و22-2 و25-11)، فيما اكتفى الجزيرة بالتفوق في الربع الثالث بنتيجة (15-12).