بعثة الإمارات ترفع رصيدها إلى 33 ميدالية في «خليجية الدوحة»

واصلت بعثة الإمارات تألقها في منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة - الدوحة 2026 المقامة خلال الفترة من 11 إلى 22 الجاري، بعدما رفعت رصيدها إلى 33 ميدالية متنوعة بواقع ست ذهبيات وست فضيات و18 ميدالية برونزية، في حصاد يعكس قوة الحضور الإماراتي، وتنوع الإنجازات في مختلف الرياضات.

وشهدت منافسات أول من أمس تألقاً لافتاً لرياضيي الإمارات، حيث توج لاعب المنتخب الوطني للبلياردو، محمود شريف، بالميدالية الذهبية في منافسات فردي 9 كرات، ليضيف إنجازاً جديداً للبلياردو الإماراتي في الدورة الخليجية.

كما حقق منتخب ألعاب القوى ست ميداليات جديدة، بعدما أحرز منتخب التتابع 4×100 متر رجال الميدالية الفضية بزمن 47.38 ثانية، فيما نال منتخب السيدات برونزية التتابع بزمن 54.39 ثانية.

وفي منافسات القفز بالزانة، حققت اللاعبة الناشئة شهد راشد مبارك الميدالية الفضية بعد تسجيلها رقماً جديداً للدولة بلغ 3.25 أمتار، بينما أحرزت اليازية طارق الميدالية البرونزية بمسافة 2.80 متر.

وأضاف ناصر الكثيري برونزية رمي الرمح، فيما حقق عبيد النعيمي برونزية سباق 10 كيلومترات، ليواصل منتخب ألعاب القوى حضوره القوي على منصات التتويج الخليجية. وفي الفروسية، أهدى الفارس عبدالله حميد المهيري، الإمارات، ذهبية الفردي في قفز الحواجز بعد الأداء المميز الذي قدمه في المنافسات.

أما المبارزة، فقد اختتمت مشاركتها بثلاث ميداليات جماعية عبر ذهبية فرق الفلوريه بنات، وفضيتي فرق الإيبيه بنات ورجال، تأكيداً على التطور اللافت للمبارزة الإماراتية في الدورة.

وفي الرماية، أحرزت فاطمة السويدي فضية رماية البندقية للسيدات، قبل أن يضيف الثنائي سالم اليماحي وفاطمة السويدي الميدالية البرونزية في منافسات البندقية 10 أمتار مختلط.

المر: شهد راشد مشروع بطلة واعدة في القفز بالزانة

أكد رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، أن اللاعبة الناشئة شهد راشد مبارك تمثل مشروع بطلة مستقبلية واعدة في مسابقات القفز بالزانة، مشيراً إلى أن ما تحققه في سن مبكرة يعكس حجم التطور الذي تشهده ألعاب القوى الإماراتية، خصوصاً في رياضة المرأة.

ووجّه شكراً خاصاً إلى قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، تقديراً لدعمها المتواصل للرياضة النسائية ورعاية المواهب الإماراتية.

وأضاف: «جمهور الإمارات.. انتظروا بطلة المستقبل. شهد راشد ليست مجرد صاحبة إنجاز خليجي، بل موهبة استثنائية نجحت في تحطيم أرقام الدولة لفئات الناشئات والشابات والسيدات في القفز بالزانة خلال دورة الألعاب الخليجية، وهي رسالة واضحة بأن مستقبل هذه المسابقة في الإمارات يحمل الكثير من الطموح والإنجاز».