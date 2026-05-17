يوكانوفيتش: النصر كان بإمكانه إنهاء الدوري في مركز أفضل من السادس

نجح النصر في إنهاء مشواره بدوري المحترفين بصورة إيجابية، بعدما انتزع تعادلاً مثيراً أمام عجمان، أول من أمس، بنتيجة 2-2، بفضل هدف قاتل سجله عبدالله توريه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليمنح العميد نقطة ثمينة.

ولم يكن هدف «توريه» مجرد هدف تعادل متأخر، بل حمل أبعاداً مهمة على مستوى أرقام الفريق هذا الموسم، إذ أسهم في إنهاء النصر للدوري برصيد 38 نقطة، محافظاً على المركز السادس، ليحجز بطاقة المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج للأندية، التي يعود إليها بعد موسم فقط من الغياب.

وعلى الرغم من أن النصر لم ينافس على المراكز الأولى، فإن أرقامه هذا الموسم عكست حالة من الاستقرار الفني مقارنة بمواسم سابقة، خصوصاً على مستوى عدد الهزائم، بعدما تعرض الفريق إلى ست خسائر فقط طوال مشواره في الدوري، وهو أفضل رقم دفاعي للفريق منذ موسم 2012-2013. وخاض «العميد» موسمه الحالي بـ26 مباراة، حقق خلالها تسعة انتصارات مقابل 11 تعادلاً، ليُسجّل أعلى معدل تعادلات له في تاريخ مشاركاته بعصر الاحتراف، في مؤشر واضح على أن الفريق كان قريباً من تحقيق نتائج أفضل في العديد من المباريات التي فقد خلالها نقاطاً في اللحظات الأخيرة أو بعد تقدمه في النتيجة.

ويحتفظ النصر حتى الآن بأفضل سجل له من حيث قلة الهزائم منذ موسم 2011-2012، عندما خسر ثلاث مباريات فقط تحت قيادة مدربه الإيطالي السابق والتر زينغا، وهو الموسم الذي يُعد من بين الأفضل للفريق في حقبة الاحتراف.

في المقابل، تكشف المقارنة الرقمية حجم التحسن الذي شهده الفريق هذا الموسم، إذا ما قورن بموسم 2021-2022، الذي يُعد الأسوأ في تاريخ النصر بدوري المحترفين، بعدما تعرض خلاله لـ13 خسارة كاملة، مقابل سبعة انتصارات وستة تعادلات، في موسم عانى فيه الفريق كثيراً على المستويين الفني والنتائجيّ.

ومن جانبه، أكد مدرب النصر الصربي سلافيسا يوكانوفيتش أن فريقه كان قادراً على إنهاء الموسم في مركز أفضل، لولا فقدان عدد من النقاط السهلة خلال مشواره في الدوري.

وقال يوكانوفيتش لـ«الإمارات اليوم» إن النصر حافظ على صورته التنافسية خلال أغلب فترات الموسم، ورفض الاستسلام للخسارة أمام عجمان، رغم البداية السيئة للمباراة. وأضاف: «لم نكن جاهزين بالشكل المطلوب في بداية اللقاء، وعانينا كثيراً في أول 45 دقيقة على المستويات الفنية والبدنية والتنظيمية، لكن الفريق أظهر شخصية قوية في الشوط الثاني».

وأشار إلى أن: «التعديلات الفنية التي أجريناها بين الشوطين أسهمت في تغيير شكل الفريق في الشوط الثاني، إذ أظهر اللاعبون رغبة حقيقية في تغيير الوضع. لقد ضغطنا بشكل كبير وصنعنا فرصاً كثيرة، وفي النهاية نجحنا في تسجيل هدف التعادل».

واعتبر يوكانوفيتش أن التعادل كان النتيجة العادلة، قياساً على مجريات المباراة، موضحاً أن عجمان كان الطرف الأفضل في الشوط الأول، مقابل أفضلية واضحة للنصر بعد الاستراحة.

وتابع: «في المباريات الأخيرة من الموسم تحدث أحياناً أمور غريبة، وقد فوجئنا بالمستوى الذي ظهرنا به في البداية، لكن الفريق استعاد شخصيته وأظهر جودته الحقيقية في الشوط الثاني».

. 26 مباراة خاضها النصر في الدوري حقق خلالها 9 انتصارات مقابل 6 هزائم و11 تعادلاً.

. 38 نقطة جمعها النصر في موسم 2025-2026 لمسابقة دوري المحترفين.