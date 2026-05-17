فابيو ليما: دعم الجماهير أعاد الوصل إلى «نخبة آسيا»

أكد لاعب الوصل، فابيو ليما، أن فريقه أنهى الموسم بصورة قوية، بعدما نجح في تحقيق خمسة انتصارات متتالية، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبته جماهير «الإمبراطور» في دعم الفريق خلال المرحلة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين.

وأنهى الوصل الموسم في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 48 نقطة، ليضمن رسمياً المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة خلال الموسم المقبل، بعدما نجح الفريق في استعادة توازنه خلال الجولات الأخيرة.

وقال فابيو ليما لـ«الإمارات اليوم»: «أشكر الجماهير كثيراً على الدعم والمساندة، أعتقد أننا قدمنا مباريات جيدة في آخر خمس مواجهات، وحققنا الفوز في جميعها وجمعنا 15 نقطة، وهذا منحنا دفعة قوية لإنهاء الموسم بصورة جيدة، والتأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة».

وأضاف: «نحن سعداء جداً بالطريقة التي أنهينا بها المنافسة، خصوصاً بعد الفترة الصعبة التي مر بها الفريق خلال الموسم».

وأشار لاعب الوصل إلى أن الفريق كان يطمح لتحقيق نتائج أكبر خلال الموسم الحالي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية العودة إلى البطولة الآسيوية والمنافسة القارية.

وقال: «بشكل عام أعتقد أننا لم نقدم الموسم الكبير الذي كنا ننتظره، لأن طموح الوصل دائماً المنافسة على جميع البطولات والوصول إلى النهائيات، لكن في النهاية نجحنا في التأهل إلى آسيا، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا وللنادي».

وأكد فابيو ليما أن الوصل يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على الظهور بصورة أفضل خلال الموسم المقبل، سواء محلياً أو آسيوياً.

وأضاف: «هدفنا في الموسم القادم أن نكون أفضل، وأن ننافس بقوة على البطولات لإسعاد جماهير الوصل، لأن هذا النادي يستحق دائماً أن يكون بين الكبار والمنافسين على الألقاب».

واختتم فابيو ليما تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق سيبدأ التحضير مبكراً للموسم المقبل من أجل الظهور بصورة أقوى في دوري أبطال آسيا للنخبة والمنافسات المحلية.