رابطة المحترفين و«أدنوك» تمددان شراكتهما حتى 2029

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية و«أدنوك» تمديد اتفاقية الشراكة بينهما، لتستمر «أدنوك» راعياً رئيسياً لـ«دوري أدنوك للمحترفين» ثلاثة مواسم إضافية، بما يعزز جهودهما المشتركة لدعم نمو وتطور كرة القدم في دولة الإمارات، وتوثيق الروابط بين الجماهير والأندية والمجتمعات.

وجاء الإعلان عن الاتفاقية خلال مباراة تتويج نادي العين بطلا لموسم 2025-2026 من دوري أدنوك للمحترفين على ستاد ستاد هزاع بن زايد، بحضور الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، وعبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية والنائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم.

وقع الاتفاقية سيف الفلاحي، رئيس دائرة الموارد البشرية والهوية الوطنية والدعم المؤسسي بالإنابة في «أدنوك»، ومصعب المرزوقي المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية.

وتستند هذه الخطوة إلى شراكة الرعاية بين «أدنوك» ورابطة المحترفين الإماراتية، التي أُعلن عنها للمرة الأولى في موسم 2021-2022، وشهدت تسمية دوري المحترفين باسم «دوري أدنوك للمحترفين».

وقال سيف الفلاحي: يسرّنا تجديد شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية حتى عام 2029، والتي نستمر من خلالها بالمساهمة في جهود الدولة لدعم المواهب الإماراتية الشابة في القطاع الرياضي، وتعزيز الروابط المجتمعية، وترسيخ دور «أدنوك» كشركة وطنية مسؤولة ومساهم فعال في تحفيز أفراد المجتمع لتبني أنماط حياة نشطة وصحية وسليمة.

وقال مصعب المرزوقي: نعتز بتمديد شراكتنا مع «أدنوك»، الشريك الإستراتيجي المساهم في مسيرة تطوير كرة القدم الاحترافية في دولة الإمارات، ويؤكد هذا التجديد طموحنا المشترك لتعزيز مكانة دوري أدنوك للمحترفين، والارتقاء بتجربة الجماهير، ودعم المبادرات التي تعزز الروابط بين الأندية والمجتمع.

وخلال المرحلة المقبلة من هذه الشراكة، ستدعم «أدنوك» مبادرات تسهم في تقريب كرة القدم من المجتمعات في مختلف أنحاء الدولة، بدءا من تعزيز مشاركة الشباب وتطوير كرة القدم على مستوى القاعدة، وصولا إلى تفعيل تجارب جماهيرية ومبادرات تشجع على ممارسة الرياضة وتعزيز الرفاهية وتبني أنماط حياة صحية ونشطة.