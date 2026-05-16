هدف البركاوي يبقي الظفرة في «المحترفين»

حافظ الظفرة على مقعده في دوري المحترفين لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً ثميناً على ضيفه الوحدة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، السبت، ضمن الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويدين الظفرة بانتصاره الأهم هذا الموسم إلى مهاجمه المغربي كريم البركاوي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد قبل ثماني دقائق من النهاية، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة ضمنت له البقاء بين أندية دوري المحترفين.

ورفع الظفرة رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 40 نقطة في المركز الخامس، ليضمن بدوره المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2 في نسختها المقبلة.

وشهد الشوط الأول أحداثاً مثيرة، بعدما تعرض لاعب الوحدة فافور أوغبو للطرد إثر حصوله على بطاقتين صفراوين بسبب اعتراضه على قرارات حكم المباراة عمر آل علي، قبل أن تتصاعد الأحداث بقيامه بالاعتداء على لاعب الظفرة عبد الله الكربي، رافضاً مغادرة أرضية الملعب، قبل أن يتدخل زملاؤه لإقناعه بالخروج، ليكمل العنابي اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، فرض الظفرة أفضليته الهجومية مستفيداً من النقص العددي في صفوف الوحدة، وكثف محاولاته على مرمى الضيوف، في وقت تراجع فيه الوحدة للدفاع، قبل أن ينجح كريم البركاوي في خطف هدف الفوز الذي ضمن بقاء فريقه في دوري المحترفين.