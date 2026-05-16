البطائح يرافق دبا إلى دوري «الهواة»

ودع البطائح دوري المحترفين لكرة القدم، عقب تعادله مع شباب الأهلي بهدف لكل فريق، في الجولة الأخيرة من المسابقة، ليرافق دبا إلى دوري الدرجة الأولى، بعدما خسر الأخير أمام العين برباعية نظيفة.

وأهدر البطائح فرصة ثمينة للبقاء، بعدما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 44 إثر تعرض محمد جمعة بيليه للدفع من جانب غويلهرم بالا، إلا أن البرتغالي أنطونيو نيتو فشل في تحويلها إلى هدف بعدما تصدى لها راكان وليد وحولها إلى ركلة ركنية.

وجاءت بداية المباراة متوازنة وحذرة من الطرفين، قبل أن يتألق إبراهيم عيسى حارس البطائح في التصدي لأول فرصة خطيرة من مهاجم شباب الأهلي ماتيوس ليما في الدقيقة 12.

وواصل دفاع البطائح صموده، بعدما أنقذ راشد مهير فريقه من هدف محقق بإبعاد الكرة من على خط المرمى، إثر انفراد ماتيوس ليما الذي راوغ الحارس وسدد باتجاه الشباك في الدقيقة 16.

ورد البطائح بعدة محاولات هجومية، تصدى خلالها راكان وليد لركلة حرة نفذها الأوزبكي عزيز غانييف في الدقيقة 19، قبل أن يعود الحارس ذاته لإبعاد رأسية قوية من نوها ديكو إثر عرضية متقنة من محمد جمعة “بيليه” في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني، كثف شباب الأهلي من ضغطه الهجومي ونجح في ترجمة أفضليته عبر الإيراني سعيد عزت الله، الذي سجل هدف التقدم بعد متابعته عرضية من رينان فيكتور سددها في الشباك الخالية من الحارس في الدقيقة 72.

لكن البطائح عاد سريعاً إلى أجواء اللقاء، بعدما أدرك ديني بورغيس التعادل في الدقيقة 76، إثر سلسلة من المحاولات أنهاها بتسديدة أرضية استقرت على يمين الحارس.

ورغم محاولات الفريقين في الدقائق المتبقية، حافظ التعادل على حضوره حتى صافرة النهاية، ليهبط البطائح رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى.