العين يكتب التاريخ بـ«الدوري الذهبي»

سطر العين إنجازاً تاريخياً بتتويجه بلقب دوري المحترفين لكرة القدم من دون أي خسارة، عقب فوزه على دبا 4-0، في الجولة الختامية للمسابقة، التي جمعتهما، السبت، على استاد استاد هزاع بن زايد.

وحملت الدقيقة 15 حدثين بارزين في ليلة التتويج باللقب الخامس عشر في تاريخ العين، بعدما افتتح المغربي سفيان رحيمي التسجيل إثر متابعته لكرة ارتدت من تسديدة الباراغوياني كاكو، ليضعها في الشباك الخالية من حارسها، فيما رفعت جماهير العين التي ملأت المدرجات لافتة شكر وتقدير إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد، تقديراً لقيادته سفينة النجاحات العيناوية.

وعزز التوغولي لابا كودجو تقدم الزعيم بإحرازه الهدف الثاني، مستفيداً من كرة عرضية أرسلها أمادو نيانج، ليحولها إلى الشباك وسط رقابة دفاعية من لاعبي دبا (21).

وفي الشوط الثاني، تمكن أريك مينيزيس من إضافة الهدف الثالث لمصلحة العين بعد كرة تابعها من حسين رحيمي (79).

واختتم يحي بن خالق مهرجان أهداف العين بعد متابعة لكرة مرتدة من القائم، ليُكملها في المرمى، «90+2).

وواصل العين كتابة الأرقام القياسية، إذ لم يسبق له الخسارة في أي مباراة خاضها في ليلة تتويجه بلقب الدوري، بعدما حقق الفوز في 11 مباراة مقابل أربع تعادلات.

كما خرج حارس المرمى خالد عيسى برقم تاريخي، بعدما سجل مباراته رقم 100 بشباك نظيفة في مسيرته بدوري المحترفين، محققاً»الكلين شيت" الرابع عشر له خلال الموسم الحالي.