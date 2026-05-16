الجزيرة يحسم المركز الرابع في «المحترفين».. ويُنافس على مقعد آسيوي

حسم الجزيرة المركز الرابع في ترتيب دوري المحترفين لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً عريضاً على بني ياس بنتيجة 4-1، ليضمن المنافسة على مقعد في دوري أبطال آسيا بنسخته الجديدة.

وفرض الجزيرة أفضليته مبكراً، بعدما افتتح برونو دي أوليفيرا، التسجيل إثر متابعته عرضية متقنة من محمد ربيع، سددها مباشرة داخل الشباك، (6).

ونجح جاكوب أوتي في إعادة المباراة إلى نقطة البداية، بعدما أدرك التعادل لبني ياس بضربة رأس استثمر بها عرضية البرازيلي جواو فيكتور، متقدماً على دفاع الجزيرة(12).

وأعاد سيمون بانزا التقدم لـ«فخر أبوظبي» مستفيداً من تمريرة بينية لعبد الله رمضان اخترقت دفاع بني ياس، ليضع الكرة بسهولة في المرمى(27).

وواصل الجزيرة تفوقه، بعدما عزز فينيسيوس ميلو النتيجة بإحرازه الهدف الثالث عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت على يسار الحارس(36).

وتأثر بني ياس بالهدف الثالث، ليستغل الجزيرة حالة التراجع الدفاعي ويضيف الهدف الرابع عن طريق سيمون بانزا، الذي سجل هدفه الشخصي الثاني بعد سلسلة تمريرات داخل منطقة الجزاء أنهاها في الشباك (45+2).

ورفع الجزيرة رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بني ياس عند 27 نقطة في المركز العاشر.