الجواد نوتابل سبيتش يهدي «غودولفين» اللقب العاشر في «لوكينغ ستيكس» البريطاني

أهدى الجواد نوتابل سبيتش فريق غودولفين العالمي انتصاره العاشر تاريخيًا في سباق لوكينغ ستيكس، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 1600 متر عشبي، والذي أقيم اليوم السبت على مضمار نيوبري البريطاني العريق.

وعزز «نوتابل سبيتش» رصيد «غودولفين» كأكثر الملاك تتويجًا بلقب «لوكينغ ستيكس»، السباق الذي انطلقت نسخته الأولى عام 1958، بعدما سبق لجياد «الشعار الأزرق» الفوز باللقب أعوام 1998 عبر «كيب كروس»، و1999 و2000 بواسطة «فلاي تو ذا ستار» و«الجبر»، ثم «كرييتشتشادور» عام 2008، و«فرح» عام 2013، وأعوام 2015 و2016 و2017 مع «نايت أوف ثندر» و«بيلاردو» و«ريبشيستر»، وصولًا إلى نسخة 2023 عبر «مودرن غيمز».

وأضاف «نوتابل سبيتش»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، انتصاره الخامس في سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفًا عالميًا، مواصلًا مسيرته المميزة كجواد يبلغ من العمر خمس سنوات، بعدما جمع بين أبرز الألقاب الأوروبية والأميركية، ومن بينها فوزه الكلاسيكي بسباق «2000 غينيز» الإنجليزي عام 2024، ثم تتويجه بلقب «بريدرز كب مايل» الأميركي عام 2025.

وأظهر الفارس وليام بيوك خبرة كبيرة في قيادة «نوتابل سبيتش»، بعدما حافظ على قدرات الجواد خلال المراحل الأولى من السباق، وأبقاه قريبًا من خيول المقدمة، قبل أن يطلق له العنان في الأمتار الأخيرة لينتزع الصدارة ويحسم اللقب.

وقطع «نوتابل سبيتش» خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و36 ثانية و27 جزءًا من الثانية، متفوقًا بفارق طولين على صاحب المركز الثاني الجواد مور ثندر المملوك للإماراتي سعيد سهيل، بإشراف المدرب وليام هاغس وقيادة الفارس توم ماركواند.

وواصلت الجياد الإماراتية تألقها في السباق، بعدما ذهب المركز الثالث إلى الجواد زيوس أوليمبيوس المملوك لورثة الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف المدرب «كيه بي بورك» وقيادة الفارس كليفورد لي.