جماهير العين تتوافد إلى استاد هزاع بن زايد احتفالاً بالتتويج بلقب الدوري

توافدت جماهير العين إلى استاد هزاع بن زايد، للمشاركة في احتفالات التتويج بلقب دوري المحترفين لكرة القدم، وسط أجواء جماهيرية مميزة وحضور كبير من عشاق «الزعيم».

وشهد محيط الملعب تواجد أعداد كبيرة من الجماهير التي حرصت على الاحتفال بالإنجاز، رافعة الأعلام والشعارات البنفسجية، في مشهد عكس حالة الفخر والسعادة التي يعيشها أنصار الفريق بعد موسم ناجح توّج خلاله الفريق بلقب البطولة.

ومن المنتظر أن يشهد استاد هزاع بن زايد عقب مباراة العين ودبا التي تقام مساء اليوم في الجولة الـ26 والأخيرة من المسابقة، احتفالات خاصة عقب مراسم التتويج، تتضمن عروضًا جماهيرية وفقرات احتفالية، احتفاءً بالإنجاز الذي يضاف إلى سجل النادي الحافل بالألقاب المحلية.

ويأتي هذا التتويج بعد المستويات القوية التي قدمها العين طوال الموسم، ليؤكد الفريق مكانته بين أبرز الأندية المنافسة على البطولات في الكرة الإماراتية.