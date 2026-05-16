«شاهين للرجبي» يواصل تحضيراته لبطولة آسيا للأندية

يواصل فريق شاهين للرجبي، التابع لاتحاد الإمارات للرجبي، استعداداته المكثفة للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة آسيا للأندية للرجبي، المقرر إقامتها في سريلانكا يومي 4 و5 يوليو المقبل، وذلك ضمن خطة إعداد طويلة المدى لدعم وتجهيز لاعبي المنتخب الوطني للاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها بطولة آسيا لسباعيات الرجبي.

ويخوض الفريق تدريباته الحالية بمعدل ثلاثة أيام أسبوعياً على ملاعب ذا سيفنز، بقيادة الجهاز الفني المكوّن من خلدون المليح مدرب الفريق ويوسف شاكر المدرب المساعد، وسط حضور مميز من جميع لاعبي شاهين، حيث يشارك في المعسكر قرابة 30 لاعباً، على أن يتم اختيار أفضل 12 لاعباً لتمثيل الفريق في البطولة الآسيوية.

وشهدت الفترة الماضية إقامة مباراة ودية أمام فريق UUDS الذي يضم عدداً من لاعبي منتخب فيجي، وبرز خلالها الثنائي محمد علي ومبارك المنصوري بعد الأداء القوي الذي قدماه، ما نال إشادة الجهاز الفني للفريق.

من جانبه، أكد محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد أن الفريق وصل إلى مرحلة جيدة من الجاهزية قبل المشاركة الآسيوية، مشيراً إلى أن الاتحاد حرص خلال الفترة الماضية على توفير أفضل برامج الإعداد والاحتكاك الدولي للاعبين.

وقال الزعابي: «الاتحاد عمل خلال الفترة الماضية على مشاركة فريق شاهين في عدد من البطولات الدولية القوية، بهدف رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وكان آخرها المشاركة في بطولة موناكو الدولية في فرنسا، والتي نجح خلالها الفريق في تحقيق المركز الثاني وحصد الميدالية الفضية وسط مشاركة نخبة من الفرق والمنتخبات».

وأضاف: «يحظى فريق شاهين بدعم واهتمام كبير من الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، باعتباره نواة ورافداً مهماً للمنتخب الوطني الأول، خاصة أن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين صغار السن الذين يعول عليهم الاتحاد كثيراً خلال المرحلة المقبلة».

وتابع: «نتطلع إلى ظهور مشرف للفريق في النسخة الأولى من بطولة آسيا للأندية، خاصة أن هذه المشاركات تمثل محطة مهمة ضمن برنامج إعداد وتجهيز لاعبي المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها بطولة آسيا لسباعيات الرجبي».