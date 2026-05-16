النصر يعود متأخراً أمام عجمان في ختام الموسم

فرض النصر التعادل 2-2 على مستضيفه عجمان، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن الجولة الأخيرة من دوري المحترفين لكرة القدم، ليضع «العميد» النقطة 38 في رصيده وينهي موسمه في المركز السادس، مقابل 32 نقطة لعجمان في المركز السابع.

وأنهى عجمان الشوط الأول متقدماً بثنائية عبر وليد أزارو في الدقيقتين 2 و42، قبل أن يعود النصر في الشوط الثاني ويقلص الفارق بواسطة شكينا دومبيا (52)، ثم يخطف التعادل في الوقت بدل الضائع عبر عبدالله توري في الدقيقة 3+90.