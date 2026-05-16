«يونايتد» يصنع المجد ويبلغ دوري المحترفين

حجز فريق يونايتد مقعده رسمياً في دوري المحترفين، بعد تعادله السلبي أمام نادي العروبة الإماراتي، في المباراة التي أقيمت أمس ضمن الجولة الـ28 من دوري الدرجة الأولى. ورفع «يونايتد» رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب قبل جولتين من ختام الموسم، وبات بحاجة إلى الفوز في إحدى مباراتيه المتبقيتين أمام نادي الاتفاق أو الحمرية من أجل حسم لقب دوري الدرجة الأولى، فيما بلغ رصيد العروبة 51 نقطة.

ويُعد يونايتد أول نادٍ خاص يصعد إلى دوري المحترفين في تاريخ دوري المحترفين، ويقوده المدرب الإيطالي الأسطورة أندريا بيرلو، وسط احتفالات كبيرة من لاعبي الفريق وجماهيره عقب صافرة النهاية.

وفي بقية مباريات الجولة، عزز نادي حتا حظوظه في الصعود بعد فوزه الكبير على مضيفه نادي الذيد بنتيجة 4-0، ليرفع «الإعصار» رصيده إلى 53 نقطة، ويصبح الأقرب لمرافقة يونايتد إلى دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد الذيد عند 48 نقطة في المركز السادس. وسجل أهداف حتا كل من البرازيلي جويلهيرم كاسترو (23)، ومواطنه صامويل روزا (25)، وراشد مبارك (87)، والمغربي أيمن رشوق (90+5).

وحقق نادي دبا الحصن فوزاً مهماً على الحمرية بهدف دون رد، حمل توقيع الكاميروني بير كوندي في الدقيقة 89، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة، ويحافظ على آماله في المنافسة على الصعود. ووصل النادي العربي إلى الرصيد ذاته بعد فوزه على غلف يونايتد بنتيجة 2-1، حيث سجل للعربي البريطاني بينيك أفوبي (45+2) والكولومبي خوان دييغو (90)، بينما أحرز لغلف يونايتد السويدي روبن كوايسون (78). وبقي غلف يونايتد في المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

وأسفرت بقية النتائج عن فوز نادي الإمارات على الاتفاق 4-2، ليرفع «الصقور» رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع، مقابل 20 نقطة للاتفاق في المركز الثالث عشر.

وسجل للإمارات البرازيلي دارليسون رودريغيز (47)، وأحمد إبراهيم (51)، والهولندي لارس فيلدفيك (56)، والفرنسي سيدي حامد (70)، فيما سجل للاتفاق الهولندي جافان أندرسون (17)، والإيطالي ياكوبو دا ريفا (90+3).

كما تعادل سيتي إف سي مع الفجيرة بنتيجة 1-1، حيث سجل للفجيرة الفرنسي ساندر بنبشير (23)، ولسيتي البرازيلي أندرسون سالفيانو (49).

ورفع الفجيرة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن، مقابل 23 نقطة لسيتي في المركز الحادي عشر.

وفي مواجهة أخرى، تعادل نادي مجد مع نادي الجزيرة الحمراء من دون أهداف، ليرفع مجد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر، مقابل 21 نقطة للجزيرة الحمراء في المركز الثاني عشر، لتشتعل المنافسة على البقاء قبل جولتين من نهاية الموسم.