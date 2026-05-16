فراس بالعربي: موسم الشارقة كان صعباً منذ البداية

قال لاعب الشارقة، التونسي فراس بالعربي، إن الصعوبات التي واجهها الفريق خلال الموسم الحالي بدأت منذ فترة الإعداد، مشيراً إلى أن المعسكر التحضيري لم يكن بالصورة المطلوبة، وهو ما انعكس لاحقاً على مستوى الفريق ونتائجه خلال الموسم.

وجاءت تصريحات بالعربي عقب فوز الشارقة على خورفكان 3-1، أمس على استاد الشارقة، ضمن الجولة السادسة والعشرين والأخيرة من دوري المحترفين، ليختتم «الملك» الموسم برصيد 29 نقطة، فيما تجمدت نقاط «النسور» عند 27.

وقال اللاعب التونسي في تصريحات إعلامية عقب المباراة: «الموسم الحالي كان صعباً منذ معسكر الإعداد، لأنه إذا كنت تريد أن تكون جيداً فيجب أن يكون معسكرك جيداً».

وأضاف: «خلال السنوات الأربع الماضية كان الشارقة دائماً منافساً على كل البطولات، لكن هذا الموسم شهد تراجعاً، رغم أن الفريق يملك أفضل العناصر على مستوى الأجانب والمقيمين والمواطنين».

وأعلن بالعربي رسمياً أن مباراة خورفكان كانت الأخيرة له بقميص الشارقة، قائلاً: «هذه كانت آخر مباراة لي مع الشارقة. قضيت ثلاث سنوات مع النادي، ومنذ اليوم الأول شعرت بأنني واحد من أبنائه، وأشكر الإدارة والجماهير وكل من عمل معي».

وكشف اللاعب عن تلقيه عدة عروض للمرحلة المقبلة، موضحاً: «أملك عروضاً من داخل الدولة وخارجها، وسأحدد وجهتي خلال الأيام المقبلة».

وسجل أهداف الشارقة في اللقاء كل من لوان بيريرا (16)، وإيجور كورنادو (45+5 من ركلة جزاء)، وحارب عبدالله (90+2)، فيما أحرز كايكوي كامبوس هدف خورفكان الوحيد في الدقيقة 47.