الوصل ينهي موسمه بانتصار صعب على كلباء

أنهى الوصل موسمه بفوز صعب على ضيفه كلباء 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على استاد زعبيل ضمن الجولة الأخيرة من دوري المحترفين لكرة القدم، في حضور لم يتجاوز 500 متفرج، ليبصم «الإمبراطور» على المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل للوصل إدريس ماكسسو بالخطأ في مرماه (10) وميغيل بورخا (79)، فيما أحرز لياندرو ليت هدف كلباء الوحيد (20)، ورفع الوصل رصيده إلى 48 نقطة، مقابل 24 نقطة لكلباء في المركز الحادي عشر.