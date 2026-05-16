عمر نبيل: أتطلع لإنجازي الخليجي الأول في الكاراتيه

يتطلع الموهبة الشابة في المنتخب الوطني للكاراتيه عمر نبيل الشلتوني، المتوج نوفمبر الماضي ببرونزية دورة التضامن الإسلامي، لمواصلة تألقه في منافسات «الكوميتيه» لوزن تحت 67 كيلوغراماً، وحصد أولى ميدالياته الذهبية في الدورات الخليجية، حين يواجه ابن الـ19 ربيعاً كبار لاعبي الخليج في النسخة الرابعة للدورة التي استهلت الإثنين الماضي في العاصمة القطرية الدوحة، وتمتد إلى 22 مايو الجاري.

وقال عمر لـ«الإمارات اليوم»: «أتطلع لإنجازي الخليجي الأول، وأشكر الجهاز الفني للمنتخب على منحي الثقة وفرصة تمثيل المنتخب في دورة الألعاب الخليجية في قطر، في منافسات أعاود خلالها مواجهة العديد من اللاعبين الذين سبق أن واجهتهم في دورة ألعاب التضامن الإسلامي في السعودية، نوفمبر الماضي».

وأوضح: «أتسلح بخبراتي المكتسبة من مشاركاتي الخارجية، من ضمنها حصدي الميدالية البرونزية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي في الرياض، التي نجحت خلالها في الفوز على بطل العالم لوزن تحت 67 كيلوغراماً المغربي سعيد أبويه في أقوى تجاربي الشخصية، قبل تعثري في نصف النهائي أمام بطل السعودية محمد العسيري، ثم تحقيقي أولى ميدالياتي في المشاركات الخارجية بحصدي الميدالية البرونزية للدورة، بعد فوزي على بطل آسيا الأوزبكستاني عبدالله راشدوف».

وأضاف: «نتجه إلى الدوحة، بعد تجمع للمنتخب الذي ركزنا خلاله مع الجهاز الفني على رفع مستوى الجهوزية البدنية، وعامل التركيز الذهني، خصوصاً أن مشاركتي في دورة الألعاب الخليجية ستمنحني الفرصة لإثبات قدراتي مجدداً، بجانب السعي لرد اعتبار خسارتي أمام السعودي العسيري، الذي يعد أحد أبرز الأسماء التي سألتقيها مجدداً في قطر».

وعن ارتباطه برياضة الكاراتيه، وإنجازاته المحلية، قال عمر: «انتسبت قبل 10 سنوات إلى نادي الشارقة للدفاع عن النفس، ولعبت معه سبع سنوات، قبل انتقالي إلى نادي الشارقة الرياضي للألعاب الفردية، ونجاحي وزملائي على مدار السنوات الثلاث الماضية في الهيمنة على منصات التتويج، في مسيرة أهدتني على المستوى المحلي حصد 10 ميداليات ذهبية».

وتابع: «سبقت لي المشاركة في الدوري العالمي للشباب في الفجيرة في نسخة عام 2023، وحققت خلالها المركز الثاني والميدالية الفضية، وأتطلع لوضع هذه الخبرات التراكمية في مهمتي الجديدة في الدوحة».

وعن طموحاته المستقبلية، قال: «رياضة الكاراتيه مظلومة أولمبياً، لغيابها عن الدورات الأولمبية، إلا أنني عازم على مواصلة تطوير الأداء، وتحسين مركزي على سلم التصنيف العالمي، بطموح دخول قائمة كبار المصنفين، والمنافسة على منصات التتويج في بطولات العالم، ومنح (الكوميتيه) الإماراتي لقب (بطل العالم)».