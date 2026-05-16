جادسوم: الوحدة لم يستفد من زخم «الكأس» أمام الوصل وخورفكان

أكد لاعب الوحدة، البرازيلي جادسوم دا سيلفا، أن «العنابي» لم يستفد من الدفعة المعنوية التي حصل عليها عقب تتويجه بلقب كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، مشيراً إلى أن الخسارة أمام الوصل، ثم التعادل أمام خورفكان في الجولتين 24 و25 من دوري المحترفين، حدثتا في توقيت كان الفريق يأمل فيه البناء على الإنجاز الأخير، وتعزيز حضوره في جدول الترتيب، والمنافسة على المركز الثالث.

وقال جادسوم لـ«الإمارات اليوم»: «من الطبيعي أن نشعر بخيبة أمل بسبب عدم تحقيق الفريق الفوز في المباراتين الماضيتين»، مضيفاً: «كنا نعيش فترة معنوية جيدة عقب التتويج بالكأس، وكنا نأمل أن يكون ذلك اللقب نقطة تحول في الموسم تساعدنا على تحقيق سلسلة نتائج إيجابية في الدوري، لكن للأسف لم ننجح في ترجمة ذلك داخل الملعب أمام الوصل وخورفكان».

وتحدّث لاعب الوحدة عن مباراة الوصل، وقال: «دخلنا المباراة برغبة واضحة في تحقيق الفوز ومواصلة الزخم، لكننا لم نتمكن من الحفاظ على الإيقاع نفسه والتركيز طوال دقائق اللقاء، وارتكبنا بعض الأخطاء في لحظات مهمة، وهو ما منح المنافس الأفضلية، واستفاد منها بشكل جيد، رغم أننا حاولنا العودة في أكثر من مناسبة خلال المباراة».

وتابع: «أعتقد أن الفريق تأثر بشكل طبيعي من الناحية الذهنية بعد المجهود الكبير الذي بذلناه في نهائي كأس رابطة المحترفين أمام العين، الذي حسمناه بركلات الترجيح، لكن في الوقت نفسه هذا لا يمكن أن يكون مبرراً، لأننا نلعب باسم نادٍ كبير لديه طموحات واضحة، ويتطلب منا ذلك أن نكون في أعلى درجات التركيز في كل مباراة».

وأوضح: «كنا ندرك أن الفوز في هذه المباراة كان سيعزز حظوظنا في المنافسة على المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، وهو هدف مهم بالنسبة لنا في هذه المرحلة من الموسم، لكن بعد هذه النتيجة أصبح لزاماً علينا أن نعيد ترتيب أوراقنا، ونركز على المباراة المقبلة».

أما بالنسبة إلى التعادل مع خورفكان، فقال: «لعبنا من أجل تحقيق الفوز، والحفاظ على حظوظنا في المنافسة على المركز الثالث، ولكن لم يحالفنا التوفيق في العديد من الفرص، وعلينا التركيز على المباراة الختامية للموسم».

وأضاف: «أمامنا مباراة لن تكون سهلة أمام البطائح الذي يدخل اللقاء بهدف البقاء في الدوري، ولكن من جانبنا لا مجال لفقدان التركيز أو التراخي، علينا أن نقدم أقصى ما لدينا داخل الملعب من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة، من أجل إنهاء الموسم بأفضل طريقة».

وتابع: «الجهاز الفني يعمل بشكل مكثف على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراتين الماضيتين، سواء على مستوى التنظيم الدفاعي أو في التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم، وهناك تركيز كبير على الجوانب الذهنية أيضاً، لأن هذه المرحلة تتطلب جاهزية كاملة على كل المستويات».

وقال: «الفريق يمتلك عناصر جيدة وإمكانات عالية، لكن التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق في مثل هذه المباريات، وعلينا أن نكون أكثر دقة في التعامل مع الفرص، وأن نحافظ على تركيزنا حتى صافرة النهاية».

وأضاف: «داخل غرفة الملابس هناك شعور بالمسؤولية تجاه المباراة الأخيرة في الموسم، والجميع يدرك أن إنهاء الدوري بشكل قوي أمر ضروري، ليس فقط من أجل الترتيب، بل أيضاً من أجل إسعاد الجماهير التي تساند الفريق باستمرار».

واختتم: «جماهير الوحدة كانت حاضرة وداعمة لنا رغم أن النتائج لم تكن مرضية، وهذا الدعم لا يمكن تجاهله أو التقليل من قيمته، ونحن كلاعبين نشعر بمسؤولية كبيرة تجاههم، ونتمنى أن نرد لهم هذا الدعم في المباراة المقبلة من خلال تحقيق الفوز، وتقديم أداء يعكس طموحات النادي».

