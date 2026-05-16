جياد الإمارات تطارد لقب «لوكينغ ستيكس» البريطاني

يحمل كل من الجواد «نوتابل سبيتش» المملوك لـ«غودولفين»، و«زيوس أوليمبيوس» المملوك لورثة الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، و«مور ثندر» لسعيد سهيل، الآمال الإماراتية، بحصد لقب سباق «لوكينغ ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب1» لمسافة 1600 متر عشبي، ويجري اليوم، على مضمار «نيوبري» البريطاني العريق.

وينشد «نوتابل سبيتش»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، انتصاره الخامس في سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، في مسيرة نجح خلالها الجمع بين لقبي سباقين كلاسيكيين، بتتويجه عام 2024 بطلاً لسباق «2000 غينيز» الإنجليزي، واتبعه العام الماضي بلقب سباق «بريدرز كب مايل» الأميركي.

ويحمل «نوتابل سبيتش» راية «غودولفين» في تعزيز مكانة الفريق كأكثر الملاك تتويجاً بلقب سباق «لوكينغ ستيكس»، وإهداء «الشعار الأزرق» الملكي الانتصار الـ10 تاريخياً، منذ تتويج الجواد «كيب كروس» باللقب الأول في نسخة عام 1998، وآخرها في نسخة 2023 مع الجواد «مودرن غيميز»

ويطمح الجوادان «زيوس أوليمبيوس»، بإشراف المدرب «كيه بي بورك»، و«مور ثندر»، بإشراف المدرب وليام هاغاس، لوضع كل منهما بصمته الأولى على صعيد الفوز في سباقات «جروب1»، بعد نجاحهما الموسم الماضي في حصد ألقابٍ على صعيد سباقات الفئة الثانية «جروب2»، جاء أبرزها لـ«زيوس أوليمبيوس» بتتويجه، سبتمبر الماضي، على مضمار «نيوماركت» بلقب سباق «جويل ستيكس»، في موسم شهد تتويج «مور ثندر»، أغسطس الماضي، وعلى مضمار «نيوبري» ذاته بلقب سباق «هانغرفورد» البريطاني.

وتواجه جياد الإمارات في «لوكينف ستيكس»، تحدي ثمانية من خيرة جياد مسافة الميل، يبرز منها الجواد «سيسيرو جيفت»، بإشراف المدرب تشارلي هيلز، والذي اختتم موسمه العام الماضي، بتتويجه بطلاً لسباق «الملكة إليزابيث الثانية ستيكس» لخيول الفئة الأولى «جروب1»، وجرى في أمسية «يوم الأبطال» على مضمار «أسكوت» البريطاني.

كما يدخل دائرة المنافسة على اللقب، الجواد الأعلى تصنيفاً «داميسوس» بشعار فريق «واذنان للسباقات»، وإشراف المدربين جون وثيدي جوسدن.