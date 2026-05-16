ليلة مثيرة بانتظار «الزعيم».. بين التتويج التاريخي وصخب «ذروة» صراع الهبوط

يسدل الستار الليلة على النسخة الـ18 من دوري المحترفين لكرة القدم، على وقع فرحة العين بالتتويج بلقبه الـ15 في تاريخه، ورغبته في إنهاء الموسم بلا خسارة وتحويل الحلم إلى «دوري ذهبي» سيبقى عالقاً في ذاكرة المسابقة طويلاً، لكن بعيداً عن احتفالات «الزعيم»، ستعيش أندية دبا والبطائح والظفرة ليلة مختلفة تماماً أقرب إلى الكابوس، بعدما بقي صراع الهبوط مفتوح على كل الاحتمالات والحسابات أكثر تعقيداً وما يحدث في ملعب قد يقلب المشهد بالكامل في ملعب آخر، لتدخل الفرق الثلاث المواجهة مع كبار الدوري وهي تعرف أن الخطأ ممنوع، وأن نقطة واحدة فقط قد تغيّر مصير موسم كامل.

وتقام جميع المباريات الأربع عند الساعة 19:30.

العين - دبا

يستقبل العين المتوج باللقب ضيفه دبا، على استاد هزاع بن زايد، واضعاً نصب عينيه الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم، فيما يتمسك ضيفه بآماله في البقاء خصوصاً أنه يملك أكثر من سيناريو.

ويتصدر «الزعيم» جدول الترتيب برصيد 65 نقطة، بعدما حقق 20 انتصاراً مقابل خمسة تعادلات، ويكفيه الفوز أو التعادل للتتويج باللقب من دون خسارة، فيما سيمنحه الفوز فرصة معادلة الرقم القياسي لأعلى رصيد نقطي لبطل الدوري والمسجل باسم الجزيرة منذ موسم 2016-2017.

وعلى الجانب الآخر، يدخل دبا اللقاء وهو في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة، ويحتاج للفوز لضمان البقاء دون انتظار نتائج الآخرين، بينما ستضعه نتيجة التعادل أو الخسارة أمام حسابات معقدة مرتبطة بنتائج منافسيه المباشرين.

شباب الأهلي - البطائح

يستقبل شباب الأهلي على استاد راشد بدبي ضيفه البطائح في مواجهة يخوضها الفريق الزائر تحت ضغط الهبوط، بينما تعتبر بمثابة أداء للواجب لأصحاب الأرض.

ويحتاج البطائح، صاحب المركز قبل الأخير برصيد 20 نقطة، للخروج فائزاً مع انتظار تعثر دبا أمام العين ليضمن البقاء، لكنه يواجه أزمة كبيرة تتمثل في غياب ستة لاعبين من التشكيلة الأساسية بسبب بنود الإعارة التي تمنع مشاركتهم أمام شباب الأهلي. وفي المقابل، يخوض شباب الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة المباراة بأهداف فنية، أبرزها منح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا كثيراً هذا الموسم، استعداداً للموسم المقبل.

الظفرة - الوحدة

يخوض فريق الظفرة مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول، حينما يستقبل ضيفه الوحدة على استاد حمدان بن زايد ولا بديل أمامه سوى الإيمان بحظوظه في تجنب العودة إلى دوري الدرجة الأولى.

ويحتاج الظفرة، متذيل الترتيب برصيد 19 نقطة، للفوز أولاً ثم انتظار تعثُّر دبا والبطائح معاً في مواجهة العين وشباب الأهلي على التوالي من أجل البقاء في دوري المحترفين. ومن جهته، يدخل الوحدة المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 40 نقطة، ويبحث عن الفوز مع انتظار تعثر الجزيرة أمام بني ياس أملاً في إنهاء الموسم بالمركز الرابع المؤهل للمسابقات الخارجية.

الجزيرة - بني ياس

سيكون استاد محمد بن زايد، مسرحاً لمواجهة الجزيرة وضيفه بني ياس في مواجهة يسعى خلالها أصحاب الأرض للحفاظ على آمالهم في إنهاء الموسم بالمركز الرابع.

ويحتل الجزيرة حالياً المركز الرابع برصيد 41 نقطة، وسيضمن له الانتصار الاحتفاظ به بغض النظر عن نتيجة ملاحقه الوحدة، وكان «فخر أبوظبي» قد أهدر فرصة إنهاء الموسم ثالثاً بعد تعثره في الجولات الماضية.

وبدوره يدخل بني ياس، صاحب المركز التاسع برصيد 27 نقطة، المباراة بأريحية أكبر بعد أن ضمن البقاء، ويتطلع لإنهاء الموسم بصورة مختلفة بعد بدايته الصعبة التي شهدت خسارته أول ست مباريات، قبل أن يستعيد توازنه في الجولات الأخيرة.