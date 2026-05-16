نادي الفجيرة للفنون القتالية يحصد جائزة في «صناعة الرياضة»

أعلن نادي الفجيرة للفنون القتالية عن فوزه بالمركز الأول ضمن جوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط لعام 2026.

وقال النادي، في بيان له، إن هذا التتويج جاء امتداداً للنجاح العالمي الذي حققته بطولة الفجيرة المفتوحة الـ12 للتايكواندو (G2)، والتي رسخت مكانتها واحدة من أبرز بطولات التايكواندو في العالم، بعد دخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر بطولة تايكواندو، من حيث عدد المشاركين، إضافة إلى استقطابها سنوياً لأبطال ومنتخبات من مختلف دول العالم، ما جعلها نموذجاً عالمياً في التنظيم الرياضي والتميز المؤسسي.