الحوسني ترمي القرص وتطير بالذهب «الخليجي»

تألقت لاعبة منتخبنا الوطني لألعاب القوى، فاطمة الحوسني، بحصدها ميدالية ذهبية جديدة للإمارات في مسابقة رمي القرص للسيدات، خلال منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة «الدوحة 2026» المقامة خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الجاري.

ومع نهاية اليوم الثالث من برنامج المسابقات، أمس، عززت الإمارات حصتها من الميداليات، بإضافة 9 ميداليات جديدة (ذهبية وفضيتين و6 برونزيات)، ليرتفع إجمالي عدد الميداليات إلى 20 ميدالية ملونة (3 ذهبيات، و4 فضيات، و13 ميدالية برونزية).

وجاءت الميداليات التسع الجديدة في ألعاب القوى والملاكمة والمبارزة والبلياردو، بعد أن نجح منتخبنا الوطني للملاكمة في حصد 4 ميداليات متنوعة، حيث أحرز خالد الكردي الميدالية الفضية في وزن 80 كغ، فيما حقق كل من محمد الجنيبي برونزية وزن 60 كغ، وعبدالله الشحي برونزية وزن 76 كغ، وسلطان قاسم برونزية وزن 55 كغ، في إنجاز يعكس التطور المتواصل للملاكمة الإماراتية وحضورها القوي في المنافسات الخليجية.

كما واصل منتخب ألعاب القوى تألقه، حيث أحرزت فاطمة الحوسني الميدالية الذهبية في رمي القرص بعد تسجيلها 48.37 متراً، محققة رقماً جديداً للدولة لفئة السيدات، فيما نالت سلمى المري الميدالية البرونزية بعدما سجلت 44.08 متراً، لتحطم الرقم السابق للدولة لفئة الشابات.

وفي المبارزة واصلت لاعبات منتخبنا الوطني حضورهن المميز، بعدما حققت الهيام البلوشي فضية سلاح الفلوريه، فيما أحرزت زينب موسى برونزية في المنافسات ذاتها، تأكيداً لتطور المبارزة الإماراتية.

كما أضاف منتخبنا الوطني للبلياردو ميدالية برونزية جديدة عبر منافسات الزوجي، ليواصل أبطال الإمارات تعزيز رصيد الدولة من الميداليات في المحفل الخليجي.

دعم كبير

وكان منتخبنا الوطني للتايكواندو قد حقق 5 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، ليؤكد حضوره القوي على المستوى الخليجي.

وأكد لاعب منتخبنا الوطني للتايكواندو، عبدالعزيز المهيري، المتوج بالميدالية الذهبية في منافسات وزن تحت 68 كغ، أن الدعم الكبير الذي يحظى به اللاعبون كان أحد أبرز أسباب تحقيق الإنجاز. وقال المهيري: «أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى إدارة المنتخب وإلى اللجنة الأولمبية الإماراتية على دعمهم الكبير وثقتهم المستمرة، والتي كانت سبباً في تحقيق المركز الأول».

وأضاف: «هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا بفضل العمل الجماعي والتشجيع والاهتمام الذي وجدته من الجميع، وأهدي هذا الفوز لوطني ولكل من ساندني في رحلتي الرياضية». كما أعربت لاعبة منتخبنا الوطني للتايكواندو، مها ربيع، الحاصلة على الميدالية الفضية في وزن تحت 57 كغ، عن سعادتها بتحقيق الميدالية الفضية وتمثيل الإمارات بصورة مشرفة في دورة الألعاب الخليجية.

وقالت مها ربيع: «سعيدة بتحقيقي الميدالية الفضية وتمثيل الإمارات بأفضل صورة، المنافسة كانت قوية، وأشكر الجهاز الفني والإداري والطبي، وكل من دعمني، والشكر الخاص للمدربة سناء على دعمها وتشجيعها المستمر».