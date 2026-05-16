إيفيتش يكتب التاريخ.. أول صربي يقود «الزعيم» إلى لقب الدوري

تعامل مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، مع التركة الثقيلة التي خلّفها الأرجنتيني هيرنان كريسبو والبرتغالي ليوناردو جارديم، وأعاد بناء «الزعيم» نفسياً وفنياً، لينتشل الفريق من دوامة التغيير إلى برّ الاستقرار، ويقوده بثبات إلى منصة التتويج بلقب دوري المحترفين لكرة القدم.

وبات إيفيتش أول مدرب صربي، وسابع مدرب أوروبي، يقود «الزعيم» إلى التتويج بلقب دوري المحترفين، لينضم إلى قائمة المدربين الذين تركوا بصمة واضحة في مسيرة الفريق الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 15 مرة، وهو رقم قياسي.

ويؤكد تتويج إيفيتش استمرار نجاح الحضور الأوروبي، وتحديداً مدربي شرق أوروبا، في سجل المدربين الذين قادوا العين إلى منصة التتويج، مضيفاً اسمه إلى قائمة الأسماء التي صنعت محطات بارزة في تاريخ «البنفسجي».

وكانت مرحلة الحضور الأوروبي في سجل ألقاب العين قد بدأت مع الروماني أنغيل يوردانيسكو بيلاتشي، الذي قاد الفريق إلى لقب موسم 1999-2000، ثم جاء البوسني جمال حاجي ليحرز لقب موسم 2001-2002.

وأما المرحلة الأبرز، فجاءت مع الفرنسي برونو ميتسو، الذي دشّن العصر الذهبي للفريق بقيادته إلى لقبين متتاليين في موسمي 2002-2003 و2003-2004، ليصبح أول مدرب يحقق هذا الإنجاز مع «الزعيم» في حقبة الدوري الحديثة.

وبعد فترة غياب طويلة عن لقب الدوري، أعاد الروماني أولاريو كوزمين العين إلى منصة التتويج بإحراز لقبي موسمي 2011-2012 و2012-2013، قبل أن يواصل الكرواتي زلاتكو داليتش المسيرة بالتتويج بلقب موسم 2014-2015، ثم تبعه مواطنه زوران ماميتش بإحراز لقب موسم 2017-2018.

وغاب الفريق مجدداً عن لقب الدوري، قبل أن يعود إلى منصة التتويج مع الأوكراني سيرجي ريبروف، الذي قاده إلى لقب موسم 2021-2022.

ويُعد لقب الدوري مع العين سادس ألقاب إيفيتش في مسيرته التدريبية، بعدما سبق له التتويج بلقب الدوري اليوناني مع باوك سالونيكا، وإحراز لقب الدوري الإسرائيلي مرتين، إلى جانب كأس السوبر الإسرائيلي مع مكابي تل أبيب، كما ترك بصمة واضحة في تطوير المواهب الشابة، بعدما قاد فريق باوك تحت 19 عاماً إلى التتويج بلقب الدوري.

3 مدربين عرب قادوا العين إلى لقب الدوري

ترك المدربون العرب بصمتهم في مسيرة تتويج العين بلقب الدوري، إذ قاد التونسي حميد الذيب الفريق إلى لقبه الأول في موسم 1976-1977، ثم أضاف المغربي أحمد نجاح لقب موسم 1980-1981، قبل أن يقود المصري شاكر عبدالفتاح الفريق إلى التتويج في موسم 1997-1998.

وكان للمدرسة البرازيلية حضورها أيضاً عبر نيليسنهو روزا، الذي أحرز لقب موسم 1983-1984، إلى جانب لقب آخر أحرزه مواطنه أماريلدو في موسم 1992-1993.