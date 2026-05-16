100 ألف درهم جوائز بطولة عجمان للألعاب الإلكترونية

انطلقت، فعاليات النسخة الثالثة من بطولة عجمان للألعاب الإلكترونية التي تنظّمها دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان في مركز شباب عجمان، خلال الفترة من 14 إلى 17 مايو الجاري، بمشاركة 823 لاعباً ولاعبة، وذلك بحضور مدير عام الدائرة، محمود خليل الهاشمي، في إطار جهودها المتواصلة لتقديم فعاليات عصرية تواكب اهتمامات الشباب، وتسهم في تعزيز مكانة الإمارة وجهة جاذبة للسياحة الرياضية والترفيهية، والارتقاء بجودة الحياة فيها بما ينسجم مع رؤية عجمان 2030.

ووفق بيان من اللجنة المنظمة للبطولة تم رصد جوائز نقدية تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم، بهدف تحفيز روح التنافس الإيجابي بين المشاركين، وتشجيع المواهب الشابة على تطوير مهاراتها في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، ما يسهم في تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع الرقمي لدى فئة الشباب.

واستهلّت البطولة فعالياتها بيوم مفتوح لجميع اللاعبين على مختلف الألعاب، فيما يشهد اليوم الثاني تصفيات TEKKEN وStreet Fighter، تليها في اليوم الثالث تصفيات FC 26، على أن تُختتم البطولة، غداً الأحد، بإقامة المباريات نصف النهائية والنهائية لجميع المسابقات، وتتويج الفائزين في الساعة 8:30 مساءً.