الوصل يختم موسمه بفوز صعب على كلباء.. وبطاقة آسيوية في الجيب

أنهى الوصل موسمه بانتصار صعب على ضيفه كلباء 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد زعبيل في حضور أقل من 500 متفرج ضمن الجولة السادسة والعشرين والأخيرة من دوري المحترفين لكرة القدم، ليؤكد «الإمبراطور» إنهاءه الموسم في المركز الثالث وضمان مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل.

وافتتح الوصل التسجيل مبكراً بعدما سجل مدافع كلباء إدريس ماكسسو هدفاً بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 10، قبل أن ينجح لياندرو ليت في إدراك التعادل للضيوف عند الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني، منح الكولومبي ميغيل بورخا أصحاب الأرض هدف الانتصار في الدقيقة 79، ليقود «الأصفر» إلى إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.

وبهذه النتيجة، رفع الوصل رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد كلباء عند 24 نقطة لينهي الموسم في المركز الحادي عشر.