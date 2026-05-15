مورايس: الشارقة أظهر شخصيته أمام خورفكان في ختام الدوري

أكد مدرب نادي الشارقة البرتغالي خوسيه مورايس أن فريقه أظهر شخصيته خلال مباراته أمام نادي خورفكان، التي انتهت بفوز الشارقة 3-1، مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ26 والأخيرة من دوري المحترفين.

وقال مورايس، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، إن إنهاء الدوري بنتيجة إيجابية يعد أمراً جيداً، مشيراً إلى أن الموسم الحالي كان صعباً للغاية وحافلاً بالتحديات.

وأضاف أن الفريق لم يتمكن من تقديم النتائج والمستويات الفنية التي تسعد جماهير الشارقة، لكنه أشاد في الوقت ذاته بدعم الجماهير، مؤكداً أنها ظلت حاضرة في المدرجات لمساندة الفريق، واصفاً جمهور الشارقة بـ«المميز».

وأوضح مورايس أن الجهاز الفني سيعمل على تجهيز الفريق بصورة أفضل استعداداً للموسم المقبل.

من جانبه، أكد مدرب خورفكان الكرواتي دامير كرزنار أن فريقه كان قريباً من تحقيق التعادل، لكن الحظ لم يحالفه أمام فريق قوي يلعب على أرضه وبين جماهيره.

وأشار كرزنار إلى أن خورفكان سعى للخروج بنتيجة إيجابية في ختام مشواره بالدوري، لكنه واجه بعض الصعوبات خلال المباراة.

وأنهى خورفكان الموسم برصيد 27 نقطة، بعدما حقق الفوز في ست مباريات، وتعادل في تسع، وخسر 11 مباراة.