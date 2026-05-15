«رهيب» يتوج بطلاً لسباق «يوركشاير» البريطاني

توج المهر «رهيب» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب روجر فاريان، بطلاً لسباق «يوركشاير كب ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية «حروب2» لمسافة 2800 متر عشبي، وجرى اليوم الجمعة، على مضمار «يورك» البريطاني العريق.

وعرف الفارس راي داوسون، كيفية قيادة «رهيب» للحفاظ على قدراته خلال المراحل الأولى، والبقاء على مقربة من خيول المقدمة، قبل إطلاق العنان لقدراته مع دخول الـ 400 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة، وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ ثلاث دقائق، و70 جزء من الثانية، بفارق الطولين وربع الطول عن صاحب المركز الثاني الجواد الليبي «الناير» للبشير سالم الحراري، وإشراف المدرب توم كلوفر، وقيادة الفارس جيمس دويل.

وعلق المدرب روجر فاريان عن انتصار المهر «رهيب» بقوله في تصريحات صحافية: «كنا حريصين على التقدم خلال المراحل الأولى، وحافظ الفارس راي على موقع جيد طوال مجريات السباق، وسار (رهيب) بهدوء وثقة، وتمكن من زيادة سرعته تدريجياً وتحقيق الفوز».