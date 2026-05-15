هداف خورفكان تيسودالي يلمح لرحيله بسبب عدم مشاركته في نفس مركزه

كشف هداف فريق خورفكان، طارق تيسودالي، عن شعوره بالحزن خلال الدور الثاني من دوري المحترفين لكرة القدم، مشيراً إلى أن تراجع مستواه ارتبط بمشاركته في مركز مختلف عن مركزه الأساسي، ملمحاً في الوقت ذاته إلى إمكانية رحيله عن صفوف «النسور».

وقال تيسودالي في تصريحات صحافية عقب خسارة خورفكان اليوم أمام الشارقة 1-3 في الجولة الأخيرة من الدوري: «لدي عروض من داخل الإمارات وخارجها، الموسم لم يكن جيداً بالنسبة لي، لأنني لعبت كثيراً في الجهة اليسرى خلال الدور الثاني، وهذا أحد أسباب تراجع مستواي مقارنة بما قدمته في الدور الأول».

وأضاف اللاعب الذي احرز 10 أهداف في الموسم الحالي بقميص الفريق: «أشعر بالحزن بسبب هذا الأمر، لأنني لا أرغب في اللعب بهذا المركز، وسنرى ما سيحدث مستقبلاً، لكن لا أستطيع الحديث الآن عن مستقبلي».