«ريمونتادا» غير مكتملة.. النصر ينهي موسمه بنقطة من عجمان

عاد النصر من بعيد وانتزع تعادلاً مثيراً 2-2 أمام مستضيفه عجمان، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة السادسة والعشرين والأخيرة من دوري المحترفين لكرة القدم، وسط حضور جماهيري لم يتجاوز 500 متفرج.

وبدأ عجمان في طريقه لإنهاء موسمه بانتصار مريح، بعدما فرض سيطرته مبكراً وأنهى الشوط الأول متقدماً بثنائية حملت توقيع المغربي وليد أزارو في الدقيقتين 2 و42، مستفيداً من البداية القوية وارتباك دفاع «العميد».

وعاد النصر بصورة مختلفة في الشوط الثاني، ونجح في تقليص الفارق عبر شكينا دومبيا في الدقيقة 52، قبل أن يواصل ضغطه حتى اللحظات الأخيرة، ليخطف عبدالله توري هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، مانحاً فريقه نقطة أخيرة في ختام الموسم.

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 38 نقطة لينهي الموسم في المركز السادس، فيما وصل عجمان إلى 32 نقطة وأنهى مشواره في المركز السابع.