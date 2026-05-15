الأسطورة بيرلو يقود «يونايتد» إلى دوري المحترفين كأول نادٍ خاص

حجز نادي يونايتد الإماراتي بطاقة الصعود إلى دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه، بعد تعادله السلبي أمام نادي العروبة الإماراتي، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري الدرجة الأولى.

ورفع يونايتد رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب، قبل جولتين من ختام الموسم، فيما وصل رصيد العروبة إلى 51 نقطة.

واستفاد يونايتد من أفضلية المواجهات المباشرة، بعدما كان قد تفوق في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، ليحسم رسمياً تأهله إلى دوري المحترفين.

ويُعد يونايتد الذي تأسس منذ أربع سنوات أول نادٍ خاص ينجح في الصعود إلى دوري المحترفين في تاريخ المسابقات الكروية الإماراتية، في إنجاز تاريخي للنادي.

ويقود الفريق المدرب الإيطالي الأسطورة أندريا بيرلو، الذي لعب دوراً بارزاً في قيادة الفريق لتحقيق حلم الصعود.

وعقب صافرة النهاية، احتفل لاعبو يونايتد وجماهير النادي بالصعود التاريخي، وسط أجواء من الفرحة الكبيرة بهذا الإنجاز غير المسبوق.