دبي تجمع نجوم الفنون القتالية والترفيه في بطولة «فخر العرب»

أكدت رابطة المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن دبي أصبحت واحدة من أبرز الوجهات العالمية لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

وأعلنت الرابطة في بيان اليوم أنها ستنظم ضمن الفعاليات المصاحبة للمؤتمر الصحفي ومراسم الوزن الرسمية لبطولة «فخر العرب»، يوم 23 مايو الجاري في كوكا كولا أرينا بدبي حفلا فنيا يحييه الفنان المصري محمد رمضان والفنان السعودي بدر الشعيبي وذلك بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي فيما تنظم فى اليوم التالي بالمكان نفسه منافسات «PFL MENA 9» تحت شعار «فخر العرب»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بمشاركة نخبة من المقاتلين من مختلف الدول العربية.

ويتضمن الحدث 11 نزالاً ضمن واحدة من أبرز بطولات الفنون القتالية المختلطة في المنطقة، حيث يجمع النزال الرئيسي الإماراتي محمد يحيى والتونسي مهدي سعدي ضمن منافسات وزن الريشة.

وقال جيروم مازيت، المدير العام لرابطة المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هدف الرابطة منذ انطلاق «PFL MENA: فخر العرب» يتمثل في تقديم تجربة متكاملة تجمع بين الرياضة والترفيه والموسيقى، بما يعكس روح المنطقة وتنوعها الثقافي.