يونايتد على موعد مع «الصعود» الرسمي للمحترفين

تنطلق اليوم، في الساعة 18:05، منافسات الجولة الـ28 لدوري الدرجة الأولى، حيث يلتقي العروبة مع يونايتد، والذيد مع حتا، والحمرية مع دبا الحصن، والعربي مع غلف يونايتد، وسيتي مع الفجيرة، والاتفاق مع الإمارات، ومجد مع الجزيرة الحمراء.

ويتصدر يونايتد ترتيب فرق الدوري برصيد 56 نقطة، يليه حتا بـ50 نقطة، وهو الرصيد ذاته للعروبة، ثم الذيد (48 نقطة)، ودبا الحصن والعربي (47 نقطة)، ثم الفجيرة (38 نقطة)، والإمارات (36 نقطة)، والحمرية (32 نقطة)، وغلف يونايتد (25 نقطة)، وسيتي (22 نقطة)، ثم الجزيرة الحمراء والاتفاق (20 نقطة)، وأخيراً مصفوت (18 نقطة)، ومجد (17 نقطة).

وتتجه الأنظار إلى مواجهة القمة التي تجمع يونايتد «المتصدر» مع العروبة صاحب المركز الثالث، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في سباق الصدارة، حيث سيمنح فوز يونايتد الفريق صعوداً رسمياً، بينما سيعزز فوز العروبة موقعه ويقربه أكثر من الصعود.

كما تبرز مواجهة قوية أخرى تجمع حتا، صاحب المركز الثاني، مع الذيد الرابع، في مباراة مهمة يدرك فيها أصحاب الأرض، فريق الذيد، أنهم لن يستفيدوا إلا من تحقيق الفوز للبقاء في دائرة المنافسة، بينما يبحث الضيوف، فريق حتا، عن انتصار لن يكون سهلاً من أجل الاستمرار في المنافسة. ويدرك الفريقان أن أي تعثر قد يكلفهما الكثير في صراع المراكز المتقدمة، ما يمنح اللقاء طابعاً تنافسياً مفتوحاً على جميع الاحتمالات.

وفي المقابل، تكتسب المباريات التي تجمع الفرق المتنافسة على البقاء أهمية خاصة، حيث تشهد مواجهات مثل الاتفاق مع الإمارات، ومجد مع الجزيرة الحمراء، تنافساً محتدماً للهروب من مراكز الخطر، في ظل تقارب النقاط واشتداد الصراع في الجولات الحاسمة من الموسم.