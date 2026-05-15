3 مواجهات تطغى على «أداء الواجب» لتحسين المراكز ومطاردة الأرقام التاريخية

تنطلق الجولة الـ26 والأخيرة من دوري المحترفين لكرة القدم، عبر ثلاث مواجهات تبدو في ظاهرها أداءً للواجب، بعد حسم معظم الملفات الرئيسة، لكنها تحمل في تفاصيلها أهدافاً خاصة للفِرَق واللاعبين، تتنوع بين تحسين المراكز، وإنهاء الموسم بصورة إيجابية، ومطاردة أرقام تاريخية قبل إسدال الستار على موسم 2025-2026 الحافل بالإثارة.

عجمان - النصر

يتطلع عجمان إلى الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم أمام النصر في شهر مايو للمباراة الرابعة توالياً، عندما يستضيف «العميد»، في الساعة 6:10 مساءً، على استاد راشد بن سعيد.

ويدخل «البرتقالي» المواجهة وهو يحتل المركز السابع برصيد 31 نقطة، مستفيداً من نتائجه الإيجابية أمام النصر خلال مواجهات شهر مايو، بعد أن التقى الفريقان ثلاث مرات في هذا الشهر، حقق خلالها عجمان انتصارين وتعادلاً.

في المقابل، يخوض النصر، صاحب المركز السادس برصيد 37 نقطة، اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق ثلاثة انتصارات في آخر أربع مباريات بالدوري، وهو العدد ذاته من الانتصارات الذي حققه خلال 13 مباراة سبقتها.

وعلى صعيد المواجهات المباشرة، التقى الفريقان 27 مرة في دوري المحترفين، تفوق خلالها النصر بتحقيقه 12 انتصاراً مقابل تسعة لعجمان، فيما انتهت ست مباريات بالتعادل.

الشارقة - خورفكان

يبحث الشارقة عن استعادة حاسته التهديفية، وإنهاء صيامه عن التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي، عندما يستضيف خورفكان، في الساعة 6:10 مساءً، على استاد الشارقة ضمن ديربي الإمارة الباسمة.

وكان «الملك»، صاحب المركز العاشر برصيد 26 نقطة، قد فشل في التسجيل خلال آخر ثلاث مباريات أمام الوحدة والعين والبطائح، علماً بأن آخر مرة عجز فيها عن هز الشباك في أربع مباريات متتالية تعود إلى موسم 2016-2017.

من جانبه، يتطلع خورفكان، صاحب المركز الثامن برصيد 27 نقطة، إلى كسر عقدة الجولة الأخيرة، إذ لم يسبق له تحقيق الفوز في ختام الدوري، بعدما اكتفى بتعادل واحد مقابل خمس خسائر، وسيمنحه الفوز اليوم فرصة إنهاء الموسم متقدماً على الشارقة في جدول الترتيب.

الوصل - كلباء

يأمل مهاجم الوصل فابيو ليما مواصلة كتابة التاريخ، عندما يستضيف كلباء، في الساعة 8:45 مساءً، على استاد زعبيل.

ويدخل ليما اللقاء بعد أن رفع رصيده إلى 184 هدفاً، ليتساوى مع سيباستيان تيغالي في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين لدوري المحترفين، عقب هدفه في الجولة الماضية أمام الجزيرة، ما يمنحه فرصة الانفراد بالمركز الثاني حال التسجيل اليوم.

ويملك نجم الوصل سجلاً تهديفياً مميزاً أمام كلباء، إذ يتصدر قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 14 هدفاً، فيما سجل «الإمبراطور» 44 هدفاً في شباك «النمور» مقابل 29 هدفاً لكلباء.

وكان الوصل قد ضمن إنهاء الموسم في المركز الثالث برصيد 45 نقطة، لكنه يسعى لإنهاء مشواره بانتصار جديد أمام جماهيره.

في المقابل، يدخل كلباء، صاحب المركز الـ11 برصيد 24 نقطة، اللقاء بعدما ضمن البقاء في دوري المحترفين، مع تطلعه لتحسين مركزه في جدول الترتيب، وهو ما يتطلب الفوز وانتظار نتائج المنافسين.