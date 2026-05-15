النصر يُجدد عقد الحارس شامبيه حتى 2028

أعلنت شركة النصر لكرة القدم تجديد عقد حارس المرمى، أحمد شامبيه، ليستمر ضمن صفوف «العميد» حتى 2028، في خطوة تؤكد تمسك النادي بالعناصر الأساسية، ودعم الاستقرار الفني للفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويُعد شامبيه (32 عاماً) من الأسماء التي حافظت على حضورها مع النصر خلال المواسم الأخيرة، إذ قدم مستويات مستقرة، وشارك بشكل أساسي في عدد كبير من مباريات الفريق، إلى جانب امتلاكه خبرة كبيرة في دوري المحترفين. وجاء قرار التجديد ضمن خطة إدارة شركة الكرة للحفاظ على القوام الرئيس للفريق، استعداداً للموسم الجديد، والعمل على تعزيز الاستقرار داخل المجموعة، خصوصاً في مركز حراسة المرمى.

وخاض شامبيه 19 مباراة مع النصر خلال الموسم الحالي 2025-2026، وشارك أساسياً في جميعها، بإجمالي 1710 دقائق لعب، بحسب الإحصاءات الرسمية.

ويواصل النصر تحركاته مبكراً استعداداً للموسم المقبل، سواء عبر ملف التجديد للعناصر الأساسية أو تدعيم الفريق بعدد من الصفقات، في إطار سعي «العميد» للظهور بصورة أقوى والمنافسة على مراكز متقدمة في مختلف البطولات.