عبدالله موسى: «الصقور» يستحق مركزاً أفضل في «الأولى»

أكد قائد فريق الإمارات، عبدالله موسى، أن فريقه كان يستحق مركزاً أفضل في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، لولا بعض التحديات التي واجهته، وفي مقدمتها الإصابات الطارئة التي أثرت في استقرار التشكيلة، مشيراً إلى رضاه عما قدمه شخصياً، وكاشفاً عن تطلعه لأن يكون الموسم المقبل حافلاً بالنتائج الإيجابية التي تُسعد جماهير «الصقور» وإمارة رأس الخيمة. ويحتل فريق الإمارات المركز الثامن برصيد 36 نقطة على لائحة ترتيب دوري «الهواة»، متأخراً بفارق 20 نقطة عن يونايتد «المتصدر».

وقال قائد «الصقور» لـ«الإمارات اليوم»: «تميز دوري الدرجة الأولى هذا الموسم بالقوة والتنافسية العالية، في ظل ارتفاع المستوى الفني للمباريات، ووجود لاعبين مميزين ومدربين على مستوى رفيع، ما أسهم في تقديم نموذج متطور يعكس تطور المسابقة، كما نجحنا في نادي الإمارات في تقديم مستويات كبيرة، لولا بعض التحديات الفنية التي أثرت في حظوظ الصعود إلى دوري المحترفين»، ووجّه رسالة إلى جمهور «الصقور»، على دعمهم المتواصل، مؤكداً عزم الفريق على الظهور بصورة مختلفة في الموسم المقبل، وبذل كل الجهود لتحقيق النتائج التي تليق باسم النادي.