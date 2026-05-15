وفد سباق زايد الخيري يتوجه إلى بودابست

يتوجه وفد إماراتي يضم 70 مشاركاً من أعضاء اللجنة المنظمة لسباق زايد الخيري، والشركاء والرعاة، إلى جانب العدّائين الإماراتيين، إلى بودابست للمشاركة في النسخة الأولى من سباق زايد الخيري، الذي ينطلق، غداً، في ساحة الأبطال الشهيرة بالعاصمة المجرية.

وقالت اللجنة المنظمة، في بيان، أمس: «سيأخذ سباق الـ10 كيلومترات العدّائين في رحلة مميزة عبر أبرز معالم المدينة، فيما تمتد سباقات الخمسة والثلاثة كيلومترات عبر المساحات الخضراء الخلابة في منتزه فاروشليجيت، إلى جانب سباق خاص للأطفال يضفي أجواءً من الفرح العائلي».

وأضافت: «يخصص الحدث جوائز مالية إجمالية بقيمة 70 ألف درهم للفائزين في مختلف الفئات، ولن تقتصر التجربة على المنافسة الرياضية فحسب، بل ستشمل أيضاً تجارب فريدة، من بينها التحليق في منطاد الهواء، ليحظى المشاركون وعائلاتهم بلحظات لا تُنسى تجمع بين الرياضة والبهجة وروح التلاحم المجتمعي».

وتابعت: «يضيف الحدث بُعداً ثقافياً وإنسانياً من خلال مزاد خيري إلكتروني خاص يقام بالتزامن مع الفعالية، ويعرض عملاً فنياً حصرياً للفنان الإماراتي عبدالله لطفي، حيث تخصص عائداته لدعم الرسالة الإنسانية لسباق زايد الخيري، وسيبقى المزاد مفتوحاً حتى الأحد المقبل الساعة الثالثة مساءً بتوقيت بودابست عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للحدث».

وأكملت: «وفاءً لرسالته الإنسانية، ستخصص عائدات السباق لدعم المبادرات الخيرية في مختلف أنحاء المجر، بما يعزز ثقافة عالمية قائمة على الكرم والتضامن الاجتماعي».