رئيس اتحاد تنزانيا لكرة السلة يقود فريقه للفوز على الشارقة ودياً

أعرب نجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «إن بي إيه» السابق، الرئيس الحالي لاتحاد كرة السلة في تنزانيا، هشام ثابت (39 عاماً)، عن سعادته بقيادته فريقه «دار السلام»، للفوز على مضيفه الشارقة ودياً بنتيجة (87-83)، في مباراة واصل خلالها ثابت لعب دور القائد على أرضية الملعب، وإلهام زملائه لأداء واجباتهم الدفاعية والهجومية.

وجاء لقاء الشارقة في ختام التجارب الودية التي يقيمها فريق «دار السلام» بمعسكره في الشارقة، استعداداً لخوض الأدوار النهائية لدوري أبطال إفريقيا، وسبقها، يوم الأحد الماضي، تجربة ودية أولى خسرها أمام النصر (83-99).

وقال هشام لـ«الإمارات اليوم»: «أشعر بالفخر للجمع بين مهامّ رئاسة اتحاد كرة السلة التنزاني ومواصلة اللعب مع فريقي (دار السلام)، في تجربة أتطلع من خلالها إلى تقديم الفائدة القصوى للسلة التنزانية، عبر الاستفادة من الخبرات المكتسبة إدارياً واحترافياً من لعبي لسنوات طويلة في دوري السلة الأميركي للمحترفين، وإلهام الأجيال الجديدة من المواهب، بما ينعكس إيجاباً على المنتخب الوطني التنزاني».

وأضاف: «انضممت إلى الفريق قبل عامين، قبل أن أحظى بثقة مجتمع كرة السلة في بلدي لتولي مهامّ رئاسة الاتحاد، لأجمع بين المهمتين في سبيل مواصلة تطوير اللعبة، ومن ضمنها حالياً القدوم إلى الإمارات لإقامة معسكر خارجي وخوض مباريات ودية أمام أندية المقدمة هنا، مثل النصر والشارقة، ضمن استعداداتنا لخوض الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا».

وواصل: «سبق لي زيارة دبي وبطولاتها العريقة، لذلك حرصت برفقة زملائي على العودة مجدداً إلى الإمارات، وأن نكون أول فريق تنزاني يعسكر هنا، في تجارب ودية سعينا خلالها إلى اختبار أساليب وأنماط لعب مختلفة، ومنح جميع لاعبينا عدداً أكبر من دقائق اللعب على أرضية الملعب». وتابع: «السلة الإماراتية متطورة، وخضنا تجربتين مثمرتين أمام أندية تتمتع بمعدلات عالية في الرميات الثلاثية، وتمتلك ضمن صفوفها محترفين أجانب يُعدون من الأفضل في المنطقة».

واختتم: «الترحيب الكبير الذي لمسناه هنا يمنحنا الدافع لنقل هذه التجربة إلى تنزانيا، والعودة مجدداً لمزيد من التعاون على صعيد المعسكرات الخارجية وتبادل الخبرات، وأشكر جميع المعنيين هنا على ما قدموه لإنجاح المعسكر».

يُذكر أن هشام ثابت احترف عام 2009 في دوري السلة الأميركي مع فريق «ميمفيس غريزليس»، قبل انتقاله عام 2011 إلى «هيوستن روكتس»، ومن ثم إلى «بورتلاند ترايل بلايزرز» في العام التالي، واختتم مسيرته مع «أوكلاهوما سيتي ثاندر» عام 2014.

