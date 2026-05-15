120 رامياً في بطولة «المواهب»

أعلنت لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية عن إغلاق باب التسجيل في النسخة الأولى من بطولة المواهب للرماية بالبندقية والمسدس الهوائي، للفئة من 12 إلى 16 عاماً، التي تنطلق، غداً، في نادي الشارقة الرياضي، وذلك بعد تسجيل أكثر من 120 رامياً ورامية من مختلف الجنسيات والفئات الفنية.

وتُنظَّم البطولة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرماية، وبدعم من وزارة الرياضة، ضمن مبادرة «رماة المستقبل» وبرنامج الإمارات لتطوير الرماية، الهادفين إلى بناء قاعدة مستدامة من المواهب الوطنية في الرياضات التخصصية والفردية.

من جهته، قال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، في تصريحات صحافية: «إن الإقبال الكبير على البطولة يعكس نجاح البرامج الوطنية في توسيع قاعدة المشاركة الرياضية، لاسيما في الرياضات النوعية مثل الرماية».

وأضاف: «نفخر بهذا التفاعل الكبير مع بطولة المواهب للرماية، والذي يؤكد وجود جيل واعد يمتلك الشغف والطموح والقدرة على تمثيل دولة الإمارات مستقبلاً في مختلف المحافل الرياضية، كما تمثل البطولة نموذجاً ناجحاً للتكامل بين الجهات الرياضية والمؤسسات الداعمة في اكتشاف المواهب وصناعة الأبطال».

وأكد أن اللجنة تعمل على توفير بيئة احترافية مستدامة تساعد الرياضيين على التطور الفني والذهني، وتفتح أمامهم الطريق نحو برامج التطوير طويلة المدى والمنتخبات الوطنية.