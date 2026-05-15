حصاد الإمارات في «الألعاب الخليجية» يرتفع إلى 11 ميدالية

رفعت بعثة الإمارات رصيدها من الميداليات في منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة، المقامة حالياً في الدوحة، إلى 11 ميدالية ملونة، خلال منافسات اليوم الثاني، بواقع ذهبيتين وفضيتين وسبع ميداليات برونزية.

وأحرز عبدالعزيز المهيري الميدالية الذهبية في التايكواندو لوزن تحت 68 كغم، فيما حققت مها ربيع الميدالية الفضية في وزن تحت 57 كغم، وأضافت سلمى الكتبي برونزية وزن 67 كغم، ليؤكد منتخب التايكواندو حضوره القوي في المنافسات الخليجية.

وفي المبارزة حقق فارس البلوشي برونزية سلاح الفلوريه، ونالت شيخة الزعابي برونزية سلاح الإيبيه، بينما أحرز السباح حسين شوقي الميدالية البرونزية في سباق 100 متر بزمن بلغ 51.84 ثانية.

كما حقق منتخب الإمارات للفروسية الميدالية الفضية في منافسات الفرق لقفز الحواجز، مواصلاً حصد الإنجازات ورفع رصيد الإمارات من الميداليات في البطولة الخليجية.

وفي ألعاب القوى حصد أيوب سرواش الميدالية البرونزية في سباق المشي لمسافة 5000 متر ضمن منافسات اليوم الأول، فيما أحرز محمود شريف الميدالية البرونزية في منافسات البلياردو.

وكانت بعثة الإمارات قد استهلت مشاركتها في الدورة بحصد ميداليتين في التايكواندو، بواقع ذهبية وبرونزية خلال منافسات اليوم الأول.

من جهته، قال مدير المنتخبات الوطنية عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمبارزة، علي الكندي: «إن بداية مشاركة منتخب الإمارات في دورة الألعاب الخليجية الرابعة جاءت إيجابية ومبشرة».

وأضاف: «نبارك لأبطالنا، ونثمّن الدعم الكبير الذي قدمته اللجنة الأولمبية الإماراتية، وما وفرته من تسهيلات أسهمت في تهيئة أفضل الظروف لبعثة المنتخب».

واختتم: «المنتخب يواصل استعداداته لخوض بقية المنافسات بطموح كبير لتحقيق المزيد من الإنجازات».