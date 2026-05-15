الطنيجي: أعتذر لجمهور الوصل عن هذا الموسم

أكد رئيس شركة الوصل لكرة القدم، أحمد الطنيجي، أن نادي الوصل يسير وفق مشروع فني واضح يهدف إلى إعادة الفريق إلى موقعه الطبيعي بين أندية النخبة في كرة القدم الإماراتية، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب قدراً كبيراً من الاستقرار والعمل التراكمي من أجل تحقيق نتائج أفضل في المستقبل، بينما أشار إلى أن شركة الكرة ليست راضية عن الحصيلة النهائية للفريق في الموسم الحالي رغم أن الفريق حسم المركز الثالث رسمياً بعد فوز على الجزيرة 2-1 في الجولة الماضية قبل الأخيرة من دوري المحترفين.

وقال الطنيجي لـ«الإمارات اليوم»: «إنه في البداية أود أن أتقدم بالشكر إلى اللاعبين والجهازين الإداري والفني على ما يقدمونه من جهود، وإذا نظرنا إلى آخر ثلاث أو أربع جولات، نجد أن الفريق بدأ يظهر بصورة أفضل، رغم أن المستوى لم يصل بعد إلى الشكل الذي نطمح إليه بالكامل، علينا أن نكون واقعيين، فهناك مباريات قدَّم الفريق فيها أداء جيداً من دون أن يُترجم إلى نتائج إيجابية، لكننا نعمل على التعامل مع كل مباراة على حدة، ونسير خطوة بخطوة من أجل حصد النقاط، بهدف إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة».

وأضاف الطنيجي أن إدارة النادي تدرك تماماً حجم تطلعات الجماهير، موضحاً أن ما قدمه الفريق خلال الموسم الحالي لا يرقى إلى مستوى الطموحات الكاملة، إلا أنه يأتي ضمن إطار مشروع طويل المدى يتم العمل عليه بهدوء وتدرج.

وقال: «مهما كانت نهاية الموسم، فسنبدأ الموسم المقبل بصورة أفضل، بإذن الله، وأتقدم بالاعتذار إلى جماهير الوصل عن هذا الموسم، فنحن لم نحقق كل ما كان مأمولاً، لكن هناك مشروعاً يتم بناؤه للمستقبل، والفريق بات يقترب أكثر من الجاهزية من حيث التشكيلة الأساسية، مع وجود لاعبين أصبحوا يمثلون العمود الفقري للفريق، ونتطلع إلى استمرارهم في الموسم المقبل والمواسم القادمة».

تدعيمات محدودة

وتطرّق الطنيجي إلى ملف التدعيمات، موضحاً أن إدارة النادي تعمل على تقييم احتياجات الفريق بهدوء ودون استعجال في حسم الصفقات، حيث قال: «بالنسبة للموسم المقبل، ستكون هناك تدعيمات محدودة، لكن من المبكر الحديث عن التعاقدات في هذه المرحلة، لدينا وقت كافٍ، كما أن هناك استحقاقات قادمة مثل كأس العالم، وبعدها ستتضح الصورة بشكل أكبر فيما يتعلق باللاعبين المتاحين، لذلك لا يوجد استعجال في اتخاذ القرارات، لأن الهدف هو اختيار العناصر التي تخدم المشروع الفني وليس التعاقد لمجرد التعاقد».

وأكد أن الإدارة تسعى إلى بناء فريق متوازن قادر على المنافسة على المدى المتوسط والبعيد، وليس فقط تحقيق نتائج آنية، مضيفاً: «نحن نعمل وفق مشروع واضح، وليس بناءً على ردود فعل آنية، الهدف هو تحقيق الاستقرار وبناء فريق يعرف هويته داخل الملعب، وهذا يحتاج إلى وقت وصبر، خصوصاً في ظل التغييرات التي شهدها الفريق خلال الموسم».

فيتوريا مستمر

وفي سياق حديثه، أقر الطنيجي بأنه كان هناك تعجّل في الاستغناء عن المدرب البرتغالي، لويس كاسترو، وقال: «بكل صراحة، ربما تعجلنا في بعض القرارات مثل إقالة كاسترو، وأنا أتحمل ذلك، فاستقرار الجهاز الفني أمر في غاية الأهمية، ولو كان هناك قدر أكبر من الاستقرار لكانت النتائج أفضل، فمن الصعب على اللاعبين التأقلم مع ثلاثة مدربين خلال موسم واحد، حيث إن لكل مدرب فكره وأسلوبه، وهذا يؤدي إلى عدم ثبات في الأداء».

وأردف: «اليوم نرى أن الاستقرار هو الحل الأمثل، وبالنسبة إلى المدرب روي فيتوريا فهو مستمر حتى نهاية الموسم المقبل، وهذا القرار جاء بهدف منح الفريق فرصة حقيقية للتطور، لأن كثرة التغييرات لا تخدم أي مشروع فني بل تعيقه».

وأشار الطنيجي إلى أن الفريق بدأ يظهر تحسناً تدريجياً في الأداء خلال الجولات الأخيرة، معتبراً أن هذا التطور يعكس مدى تقارب اللاعبين من فهم أفكار الجهاز الفني وتطبيقها داخل الملعب، وقال: «اللاعبون بدأوا يتأقلمون مع فكر المدرب، وفي الموسم المقبل سيظهر الوصل بصورة مختلفة، لأن الاستمرارية تمنح نتائجها مع الوقت، ولا يوجد مشروع ناجح يحقق أهدافه دون صبر واستقرار».

العلاقة بالجمهور

وتحدث أيضاً عن أهمية دعم الجماهير، مؤكداً أن العلاقة بين النادي وجماهيره تمثل عنصراً أساسياً في أي نجاح مستقبلي، حيث قال: «جمهور الوصل معروف بشغفه وارتباطه الكبير بالنادي، ونحن ندرك أننا لم نلبِّ طموحاته بالشكل الكامل هذا الموسم، لكننا نعدهم بأن القادم سيكون أفضل، وأن الفريق سيكون أكثر جاهزية وقوة في الموسم المقبل».

واختتم الطنيجي حديثه بالتأكيد على أهمية اللاعب فابيو ليما داخل الفريق، مشيراً إلى أنه يمثل عنصراً مؤثراً سواء شارك أساسياً أو كبديل، وقال: «فابيو ليما لاعب مهم جداً في نادي الوصل، ويحظى بمكانة كبيرة لدى الإدارة والجماهير والجهاز الفني، حتى وإن لم يبدأ أساسياً في بعض المباريات، إلا أنه يظل صاحب تأثير واضح، ودوره حاسم في اللحظات المهمة، وهو ما يظهر في المباريات بشكل متكرر».

