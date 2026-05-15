سلطان المنذري: أتمنى أن يعود كلباء لشخصية «الحصان الأسود»

أكّد حارس مرمى فريق كلباء، سلطان المنذري، أن الموسم الحالي كان صعباً على النادي، مشيراً إلى أن النتائج التي حققها الفريق لم تكن مُرضية للاعبين أو الجماهير أو إدارة النادي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المرحلة الحالية يجب أن تكون درساً مهماً من أجل العودة بشكل أقوى في الموسم المقبل.

وقال سلطان المنذري، لـ«الإمارات اليوم» إن فريق كلباء ارتكب أخطاء عدة خلال الموسم، موضحاً أن الجميع داخل النادي يدرك حجم التراجع الذي حدث مقارنة بما اعتاد عليه الفريق في السنوات الماضية، وأضاف: «كان موسماً نتعلم منه جميعاً، وهناك أخطاء كثيرة حدثت، والنتائج لم تكن على مستوى الطموحات سواء بالنسبة للاعبين أو الجماهير أو حتى إدارة النادي، لكن بإذن الله نتعلم من أخطاء الموسم الحالي».

وأضاف: «كلباء معروف دائماً بأنه فريق قوي وعنيد أمام جميع الفِرَق الكبيرة، وحتى الأندية التي تنافسه في المستوى ذاته، لذلك نتمنى أن يعود الفريق في الموسم المقبل إلى مكانه الطبيعي، وأن يستعيد شخصية الحصان الأسود التي عُرف بها خلال المواسم الماضية».

ووعد المنذري جماهير كلباء بأن يظهر الفريق بصورة مختلفة مستقبلاً، مؤكداً أن اللاعبين يشعرون بالمسؤولية تجاه ما حدث هذا الموسم، وقال: «نعد الجماهير بأن نكون عند حسن الظن، والجميع داخل الفريق يعرف قيمة نادي كلباء ومكانته، وما حدث هذا الموسم لا يليق بالنادي».

وعن أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع نتائج الفريق، أوضح المنذري أن هناك عوامل عدة أثرت في الفريق طوال الموسم، وقال: «الأسباب كثيرة، وكان من بينها ضعف مستوى بعض المحترفين، والاستغناء عن لاعب جناح مميّز، إضافة إلى الإصابات والغيابات التي أثرت في فترات مختلفة».

وتابع: «هناك من يتحدث عن سوء الحظ، وأنا شخصياً لا أحب الاعتماد على هذا السبب، لأن كرة القدم تعتمد على العمل والاجتهاد، لكن بالفعل الفريق دخل في دوامة الهبوط والضغوط النفسية خلال المباريات، وهذا أثر في الأداء والتركيز».

وأشار حارس كلباء إلى أن الفريق لم يكن سيئاً في بعض المباريات الأخيرة رغم النتائج، مستشهداً بمواجهة النصر الأخيرة، وقال: «في مباراة النصر الأخيرة صنعنا فرصاً أكثر، ووصلنا إلى المرمى أكثر من صاحب الأرض، لكن خبرة لاعبي النصر حسمت المواجهة، وفي مثل هذه المباريات التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق».

واختتم المنذري تصريحاته بتأكيد أن مكانة كلباء وإمكاناته لا تتناسب مع صراع الهبوط، وقال: «من الصعب أن ترى كلباء ينافس على الهبوط، النادي كبير ويضم لاعبين مميّزين، ولا أقول إنه يجب أن ينافس على الدوري، لكن على الأقل يجب أن يكون بين أصحاب المراكز المتقدمة، مثل الخامس أو السادس، أو يصل دائماً إلى مراحل بعيدة في بطولات الكؤوس».

يذكر أن كلباء خسر أمام النصر (1-2) في الجولة الـ25 قبل الأخيرة من دوري المحترفين، لكنه لم يتأثر بهذه الخسارة بعد أن حسم موقفه بالبقاء في المحترفين هذا الموسم، محتلاً المركز 11، وتاركاً دوامة الهبوط بين دبا والبطائح والظفرة.

سلطان المنذري:

. من الصعب أن ترى كلباء ينافس على الهبوط.

. هناك من يتحدث عن سوء الحظ، وأنا شخصياً لا أحب الاعتماد على هذا السبب.