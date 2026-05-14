بعد نجاح موسم "السباق إلى دبي".. جائزة عالمية لجولة "دي بي ورلد" للغولف

حصدت جولة دي بي ورلد للغولف جائزة أفضل حدث عالمي للعبة عن تنظيم الجولة الختامية لموسم "السباق إلى دبي"، والتي أقيمت في نادي عقارات جميرا للغولف في نوفمبر الماضي بمشاركة أفضل نجوم العالم، وذلك في الحفل السنوي لجوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط.

وتسلم فريق عمل جولة دي بي ورلد في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتخذ الجولة العالمية من الإمارات مقراً إقليماً لها، الجائزة، في حفل أمس الأربعاء في "سبيس 42 أرينا"في أبوظبي، بحضور نخبة من القيادات الرياضية في الإمارات.

ونالت جولة دي بي ورلد دبي العالمية الجائزة عن بطولة جولة موانئ دبي العالمية 2025، إذ تُكرّم هذه الجائزة أبرز الأحداث الرياضية العالمية التي تُقام في الشرق الأوسط والتي أظهرت تميزاً في التنظيم، والتأثير والإرث. وقد استقطبت بطولة جولة دي بي ورلد التي أقيمت في دبي عام 2025 أكبر عدد من المتفرجين في تاريخ بطولات الغولف في الإمارات، حيث شاهدوا الإنجليزي مات فيتزباتريك يتغلب على الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي ليحرز اللقب بعد جولة فاصلة مثيرة.

وشهدت البطولة ابتكارات جديدة في تصميمها لتعزيز تجربة المشجعين، مثل سقف "ماجيك سكاي" على نقطة انطلاق الضربة الأولى، وساهمت في تحقيق عائدات اقتصادية إضافية بقيمة 60 مليون دولار. وكان أكثر من 30% من مشتري التذاكر من الزوار الدوليين، مما يؤكد أن البطولة التي تعد واحدة من أحداث سلسلة رولكس لبطولات النخبة، تُسهم بشكل كبير في تنشيط السياحة الدولية في دبي.

وواصلت البطولة ريادتها في مجال الاستدامة، حيث تم تشييد مجدداً "إيرث لاونج"، وهي وحدة ضيافة تعمل بالهيدروجين ومصنوعة من مواد مستدامة، وتقع عند الحفرة 16. كما استضافت البطولة النسخة الثانية من جوائز الاستدامة للموردين التابعة للجولة، في حفل تكريم للابتكارات في مجال الاستدامة ضمن الجدول العالمي لبطولات الجولة.

ويعتبر هذا الفوز الثاني على التوالي للبطولة، بعد فوزها بالجائزة نفسها في العام الماضي. كما نالت جولة دي بي ورلد جائزة التقدير المتميز في فئة أفضل منظمة رياضية للعام، وذلك بعد عام 2025 المميز الذي شهد حضوراً قياسياً بلغ 163 ألف متفرج في آخر بطولتين من التصفيات النهائية التي أقيمت في دولة الإمارات في أبوظبي ودبي على التوالي، فضلًا عن النمو القوي في إيرادات الرعاية ونسب المشاهدة التلفزيونية طوال الموسم.

تأسست جوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط الأوسط "SPIA"، في 2012، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وهي احتفال رسمي بالقادة وصناع القرار، والمنظمات، والمرافق والحملات التي ساهمت في تطوير الرياضة في المنطقة.

وفي معرض حديثه عن الفوز بالجائزة، قال المدير الإداري للبطولات والعمليات في جولة دي بي ورلد بالشرق الأوسط فريدي شميسر: "تواصل جولة دي بي ورلد حصد جوائز مرموقة في مجالات تنظيم البطولات، وتفعيل الرعاية، والمحتوى الرقمي، والاستدامة، مما يؤكد التزامنا المستمر بأن نكون من بين أكثر الجهات ابتكاراً في مجال حقوق البث الرياضي. وباعتبارها ختام موسمنا وإحدى فعاليات سلسلة رولكس الخمس، تتجه أنظار عالم الجولف إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية كل شهر نوفمبر، وقد كنا فخورين بتقديم بطولة لا تُنسى أخرى العام الماضي، بفضل تنافس نجمين من نجوم كأس رايدر حتى اللحظات الأخيرة. كما نود أن نتقدم بالشكر لشريكنا الرئيسي، دي بي ورلد "موانئ دبي العالمية"، وجميع شركائنا وموردينا على مساعدتهم لنا في تقديم حدث عالمي آخر يترك بصمة إيجابية في المجتمع المحلي".