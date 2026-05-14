599 لاعباً ولاعبة يشاركون في «بطولة الإمارات للمواي تاي»

أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي عن انطلاق منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة، غداً، وتستمر ثلاثة أيام، في مبادلة دوم بنادي الجزيرة الرياضي، وذلك بمشاركة واسعة تضم 599 لاعباً ولاعبة يمثلون 75 نادياً، فيما يتنافس اللاعبون واللاعبات ضمن 86 فئة وزنية، بإشراف 38 حكماً.

وجرت عمليات الوزن والفحص الطبي، أمس، بمقر الاتحاد في أبوظبي، وبنادي تايجر كيك بوكسينج في دبي، على أن تنطلق المنافسات الجمعة للفئات العمرية من ثمانية إلى 16 عاماً.

وتتواصل المنافسات يوم السبت بإقامة نزالات الدور نصف النهائي، أما اليوم الختامي الأحد فيبدأ بإجراءات الميزان لفئات 16 - 17 عاماً، وتحت 23 عاماً، والسينيرز عند الساعة 9:00 صباحاً، فيما تفتح الأبواب أمام الجمهور عند الساعة 10:00 صباحاً، على أن تنطلق النزالات النهائية ومواجهات تحديد المركز الثالث عند الساعة 11:00 صباحاً، وصولاً إلى تتويج الأبطال الفائزين.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، علي خوري، إن البطولة تعد محطة مهمة ضمن أجندة مسابقات الاتحاد، لما توفره من بيئة تنافسية تسهم في تعزيز خبرات اللاعبين، ورفع مستوى الاحتكاك بين مختلف الأندية والأكاديميات، بما ينعكس إيجاباً على تطور اللعبة واتساع قاعدة ممارسيها في الدولة.