وليد أزارو يواصل رحلته مع عجمان حتى صيف 2028

أعلن نادي عجمان تجديد عقد مهاجمه المغربي، وليد أزارو، لمدة موسمين إضافيين، ليستمر مع الفريق حتى صيف 2028، من دون الكشف عن القيمة المالية للعقد الجديد.

ويُعدّ أزارو، البالغ من العمر 30 عاماً، من أبرز المحترفين الذين مرّوا على الفريق البرتقالي في حقبة الاحتراف، بعدما انضم إلى صفوف عجمان في يناير 2022 بصفقة انتقال حر قادماً من الاتفاق السعودي.

وخاض المهاجم المغربي 114 مباراة بقميص عجمان في دوري المحترفين، لعب خلالها 10 آلاف و79 دقيقة، وسجّل 47 هدفاً، ليصبح الهدّاف التاريخي للاعبين المغاربة في المسابقة، كما حصل على 18 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوين.

وأكّد مدير فريق عجمان، محمد حسين، أن المفاوضات مع «أزارو» سارت بسلاسة ولم تستغرق وقتاً طويلاً، في ظل الرغبة المشتركة بين الطرفين في مواصلة العلاقة التي وصفها بالناجحة على المستويين الفني والإنساني.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «اللاعب أبدى رغبة واضحة في الاستمرار مع عجمان رغم وجود اهتمام من أندية خارج الدولة بالحصول على خدماته، اللاعب فضّل حالة الاستقرار الفني والنفسي التي عاشها داخل النادي على مدار خمسة مواسم، والتي أدت دوراً مهماً في حسم ملف التجديد مبكراً».

وأضاف: «وليد أزارو يُمثّل إحدى الركائز الأساسية التي يعول عليها الجهاز الفني والإدارة في بناء الفريق للموسم المقبل، لما يمتلكه من خبرة كبيرة وقدرة مميّزة على التعامل مع الفرص أمام المرمى، إلى جانب تأثيره الإيجابي داخل غرفة الملابس وخبرته في التعامل مع مختلف ظروف المباريات».

وفي ما يتعلق بملف اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، أوضح محمد حسين أن إدارة النادي لم تحسم حتى الآن قراراتها النهائية بشأن الأجانب أو المقيمين أو اللاعبين المواطنين، لافتاً إلى أن هذا الملف ستتم دراسته بشكل متأنٍ عقب تسلم التقرير الفني النهائي من المدرب الصربي غوران، والذي سيتضمن تقييمه للعناصر المرشحة للاستمرار أو الرحيل.

وأشار إلى أن إدارة عجمان لا تتعامل مع هذا الملف بعجلة، بل تسعى إلى اتخاذ قرارات مدروسة تضمن تكوين فريق قادر على المنافسة بصورة أفضل خلال الموسم المقبل، وتحقيق تطلعات الإدارة والجماهير.

وعن مواجهة الفريق المقبلة أمام النصر، أكّد محمد حسين أن عجمان يتطلع إلى إنهاء الموسم بصورة إيجابية رغم ضمان المركز السابع رسمياً، موضحاً أن الهدف يبقى تحقيق الفوز وتقديم أداء يؤكد أن الفريق كان يستحق مركزاً أفضل في جدول الترتيب.

وأضاف: «طموحاتنا كانت أكبر من المركز السابع، خصوصاً أن الفريق وُجد في فترات عدة ضمن دائرة المنافسة على مراكز متقدمة، لكن الإصابات وغياب عدد من العناصر الأساسية لفترات طويلة أثرا بشكل مباشر في مسيرة الفريق خلال الموسم».

وتابع: «عندما ننظر إلى الظروف التي مرّ بها الفريق، فإن إنهاء الموسم في المركز السابع يُعدّ نتيجة جيدة، خصوصاً أن الترتيب جاء أمام فِرَق تمتلك إمكانات كبيرة، مثل الشارقة وكلباء وخورفكان».

وفي تعليقه على فوز عجمان على دبا بهدفين في الجولة الماضية، رغم حاجة المنافس الماسة إلى النقاط من أجل البقاء، شدد محمد حسين على أن عجمان خاض المباراة بروح رياضية عالية وبمنتهى النزاهة، مؤكداً أن الفريق تعامل مع المواجهة باحترافية كاملة بعيداً عن أي حسابات مرتبطة بمصير المنافسين.

وقال: «دخلنا المباراة بهدف تحقيق الفوز فقط، لأن هذا هو النهج الذي يتبعه نادي عجمان في جميع مبارياته، سواء كانت المواجهة مؤثرة في جدول الترتيب أو لا، نحن نؤمن بأن احترام المنافسة يبدأ من احترام القميص والجماهير واللعبة نفسها».

وأضاف: «لم ننظر إطلاقاً إلى كون النتيجة قد تخدم فريقاً أو تضر آخر، لأن ثقافة النادي قائمة على اللعب النزيه، وتقديم أفضل ما لدينا حتى صافرة النهاية، هذا الأمر لا يخص عجمان وحده، بل يُمثّل صورة مُشرّفة لدورينا والأندية الإماراتية بشكل عام».

وختم بقوله: «دوري المحترفين اكتسب سمعته بفضل التزام الأندية بالروح الرياضية والتنافس الشريف، وكل الفِرَق تلعب حتى اللحظة الأخيرة بأقصى درجات الجدية، وهذا ما شاهدناه طوال الموسم».

