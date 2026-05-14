«أبوظبي للرياضات المائية» يحصل على اعتماد رسمي لتأهيل وتقييم المنقذين

حصل نادي أبوظبي للرياضات المائية على اعتماد رسمي، كمركز تقييم معتمد لتنفيذ برامج مطابقة وتأهيل المنقذين، ضمن إطار التعاون بين مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ويونيون للتقييم والاعتماد.

وطبقاً لبيان صحافي صادر عن النادي، نجح نادي أبوظبي للرياضات المائية، إلى جانب مسبح المركز الرياضي بمدينة محمد بن زايد، في استيفاء جميع متطلبات التقييم والاعتماد، ليصبح مركزاً معتمداً لتنفيذ برامج مطابقة الكوادر الخاصة بالمنقذين، بما يشمل برامج التوجيه والتقييم وفق اللوائح والمعايير المعتمدة داخل إمارة أبوظبي.

ويأتي هذا الاعتماد ضمن إطار عمل يهدف إلى تنظيم وتطوير برامج مطابقة الكفاءات المهنية، ورفع مستوى الجاهزية والكفاءة في قطاع الإنقاذ والسلامة المائية، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي في تعزيز جودة الخدمات الرياضية والمجتمعية، وتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال.

وأكد النادي أن الاعتماد الجديد يمنحه الصلاحية لتنفيذ الأنشطة الخاصة بالتقييم والتوجيه للمنقذين وفق الاشتراطات التنظيمية المعتمدة، الأمر الذي يسهم في توفير بيئة تدريبية ومهنية متكاملة، تدعم تطوير الكوادر العاملة في مجالات الإنقاذ والسلامة المائية.

كما أشار البيان إلى أن فترة الاعتماد تمتد لمدة عامين، اعتباراً من 15 أبريل 2026، مع الالتزام الكامل بجميع المعايير واللوائح التنظيمية المعتمدة، إضافة إلى أي تحديثات مستقبلية تصدر ضمن منظومة الجودة والمطابقة في إمارة أبوظبي.