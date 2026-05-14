تايكواندو الإمارات يقص شريط الذهب «خليجياًً »

افتتحت بعثة الإمارات مشاركتها في منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة «الدوحة 2026» بتحقيق ميداليتين في رياضة التايكواندو، بواقع ذهبية وبرونزية، خلال منافسات اليوم الأول من الدورة التي تقام خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الجاري، في انطلاقة تعكس جاهزية وطموح رياضيي الإمارات في المحفل الخليجي.

ونجحت لاعبة المنتخب، آمنة اللوغاني، في إحراز الميدالية الذهبية والمركز الأول ضمن منافسات وزن تحت 67 كغم، بعد أداء قوي ومستوى فني مميز مكّنها من اعتلاء منصة التتويج ورفع علم الإمارات عالياً أمام الجميع.

وعبّرت اللوغاني عن سعادتها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن المنافسات شهدت مستوى قوياً بين اللاعبات، وقالت في تصريحات صحافية: «سعيدة جداً بتحقيق الميدالية الذهبية ورفع علم الإمارات في الدوحة، والمنافسة كانت قوية، لكن الحمد لله بذلنا جهوداً كبيرة في الفترة الماضية لتترجم بهذا الإنجاز المشرف».

وأضافت: «أشكر الجهاز الفني والإداري والطبي، كما أشكر اللجنة الأولمبية وكل القائمين على دعمنا، وأهدي هذا الإنجاز لقيادتنا الرشيدة، وأتمنى تحقيق المزيد من الإنجازات باسم الإمارات».

من جانبها ظفرت لاعبة المنتخب شوق الحمادي بالميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 49 كغم، مؤكدة حضور التايكواندو الإماراتي بقوة منذ اليوم الأول للدورة.

وقالت الحمادي عقب التتويج: «كانت المنافسات قوية جداً وكل اللاعبات قدمن مستوى عالياً، وسعيدة بأنني استطعت تحقيق إنجاز باسم الإمارات».

وتشارك الإمارات في دورة الألعاب الخليجية الرابعة بوفد يضم 164 رياضياً ورياضية، بواقع 115 لاعباً و49 لاعبة، يخوضون المنافسات في 17 رياضة فردية وجماعية، وسط تطلعات بمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية ورفع رصيد الإنجازات الإماراتية في الدورة.