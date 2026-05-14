غازي الشمري: كلباء يستحق أكثر من البقاء في «المحترفين»

أكد مدرب كلباء، العراقي غازي الشمري، أن الفريق بحاجة إلى عمل كبير خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس هذا الموسم كان ضمان البقاء في دوري المحترفين لكرة القدم، وهو ما تحقق رسمياً على الرغم من الخسارة الأخيرة أمام النصر، بعدما خدمت نتائج الجولة الفريق وأمنت استمراره بين الكبار.

ويحتل كلباء المركز الـ11 برصيد 24 نقطة، تاركاً خلفه فرق دبا (20 نقطة)، والبطائح (20 نقطة)، والظفرة (19 نقطة)، التي تتنافس على مقعد البقاء في الأضواء.

وقال الشمري لـ«الإمارات اليوم»: «إن كلباء مرّ بفترة صعبة هذا الموسم، خصوصاً في المراحل التي دخل فيها الفريق دائرة الحسابات المعقدة للهروب من الهبوط»، مشدداً على أن «الجهاز الفني واللاعبين تعاملوا مع الوضع بتركيز كبير حتى تحقق الهدف المطلوب».

وأوضح أن «الفريق كان يبحث عن الهروب من الهبوط، لذلك كان هدفنا الرئيس هذا الموسم هو بقاء الفريق في دوري المحترفين، والحمد لله تحقق ذلك في النهاية».

وأضاف الشمري أن «النادي يمتلك كل المقومات التي تجعله قادراً على المنافسة بصورة أفضل خلال المواسم المقبلة».

وتابع: «أعتقد أن فريق كلباء يستحق أن يكون طموحه أكبر من مجرد البقاء، سواء كفريق أو كمدينة أو كجمهور، وحتى مجلس الإدارة يستحق أكثر من ذلك، لذلك يجب أن يكون العمل أكبر خلال الفترة المقبلة، وأن تكون هناك رؤية مختلفة للموسم المقبل».

وعن التقرير الفني الذي سيقدّمه لمجلس الإدارة عقب نهاية الموسم، أوضح الشمري أن «هناك العديد من الاجتماعات التي عقدت بالفعل مع الإدارة لمناقشة احتياجات الفريق وخطة العمل»، مشيراً إلى أن «الصورة أصبحت واضحة بشأن متطلبات المرحلة المقبلة».

وأوضح: «تحدثنا كثيراً في هذه الأمور، وعقدتُ أكثر من اجتماع مع مجلس الإدارة، والجميع يعرف ما يحتاج إليه الفريق وما المطلوب العمل عليه للموسم المقبل».

وشدد مدرب كلباء على أهمية تدعيم الصفوف بعناصر قوية قادرة على صناعة الفارق، خصوصاً في ظل التغييرات المنتظرة في الموسم المقبل، وقال: «الفريق يحتاج إلى نوعية مميزة من اللاعبين، لذلك يجب أن يبدأ العمل من الآن، لأن الدوري سيكون أقوى والمنافسة أصعب».

واختتم الشمري تصريحاته بتأكيد أن «كلباء يمتلك قاعدة جماهيرية وإدارية تستحق رؤية الفريق في مركز أفضل خلال المواسم المقبلة»، مشدداً على أن «الاستقرار والعمل المبكر سيكونان مفتاح النجاح».

