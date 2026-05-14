المغرب يواجه 3 منتخبات ودياً استعداداً لكأس العالم
أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أن المنتخب الوطني سيخوض ثلاث مباريات ودية استعداداً لكأس العالم 2026 الشهر المقبل، وقال الاتحاد المغربي في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، إن المغرب سيواجه بوروندي، في 26 مايو الجاري، على ملعب محمد السادس بسلا، ومدغشقر، في الثاني من يونيو، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، قبل أن يواجه النرويج، في السابع من يونيو، بملعب رد بول أرينا في نيويورك.
وأوقعت قرعة كأس العالم المغرب في المجموعة الثالثة التي تضم البرازيل وهاييتي وأسكتلندا.
وتنطلق النهائيات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في 11 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو.
