المغرب يواجه 3 منتخبات ودياً استعداداً لكأس العالم

أعلن الاتحاد المغربي لكرة ‌القدم ​أن المنتخب الوطني سيخوض ثلاث مباريات ودية استعداداً لكأس العالم 2026 الشهر المقبل، وقال ⁠الاتحاد المغربي في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، إن المغرب سيواجه بوروندي، ‌في 26 مايو الجاري، على ملعب محمد السادس ‌بسلا، ومدغشقر، ‌في الثاني من يونيو، على ملعب الأمير ​مولاي عبد الله ​بمدينة الرباط، قبل أن ⁠يواجه النرويج، في السابع من يونيو، بملعب رد بول ​أرينا ⁠في ⁠نيويورك.

وأوقعت قرعة كأس العالم المغرب في المجموعة الثالثة التي تضم ‌البرازيل وهاييتي وأسكتلندا.

وتنطلق النهائيات ​في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في 11 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو.